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Евродепутат призвал бороться с русофобией и ненавистью к русскому народу

Евродепутат Блага: необходимо бороться с русофобией и ненавистью к народу РФ
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Необходимо бороться с русофобией и ненавистью к русскому народу. Об этом 4 апреля заявил «Известиям» депутат Европарламента (ЕП) от Словакии Любош Блага.

«Мы должны просто бороться за историческую правду, которая заключается в том, что русские и другие советские народы — наши герои. Они освободили нас от фашизма, подарив нам суверенитет, мир и свободу», — сказал он.

Кроме того, Блага назвал попытки переписать историю Великой Отечественной войны зародышем фашизма. По его словам, современные настроения на Западе похожи на ненависть, существовавшую в Германии в 1930–1940-е годы при Адольфе Гитлере.

«И это абсолютно неприемлемо, безнравственно, и мы будем с этим злом бороться», — заявил депутат.

Также он указал на необходимость сохранения исторической памяти о ВОВ и о героизме русского народа. Блага подчеркнул важность защиты мемориалов и военных кладбищ, связанных с советскими солдатами.

Он добавил, что при действующем словацком правительстве любые антироссийские и русофобские кампании не имеют шансов на успех.

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В этот же день бывший депутат парламента Словакии Петер Марчек заявил «Известиям», что придать забвению подвиг Красной армии во время ВОВ было бы позором для всего государства. Тем временем на Западе сейчас вошло в тренд переписывать историю и утверждать, что именно англосаксы спасли мир от фашизма.

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