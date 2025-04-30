Путин назвал хорошей идеей введение в РФ звания «Заслуженный просветитель»

Идея введения в России звания «Заслуженный просветитель» является хорошей. Об этом 30 апреля заявил президент РФ Владимир Путин.

Соответствующее предложение прозвучало от лектора общества «Знание» Михаила Доманина.

«Хорошая идея, мне добавить нечего. <...> Это очень важная сфера деятельности. Значит, 30 тысяч человек сейчас работают только в системе общества «Знание», — отметил глава государства на встрече с участниками просветительского марафона «Знание. Первые».

Также Путин порассуждал на тему истории, которую назвал наукой не о прошлом, а о будущем.

В рамках встречи с участниками просветительского марафона «Знание. Первые» президент также затронул и другие аспекты. В частности, он отметил, что в Европе есть много людей, которые разделяют позицию России, но не все из них высказывают свою точку зрения.