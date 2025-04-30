Путин заявил о разделении людьми на Западе интересов России

На Западе есть люди, разделяющие российские ценности. Об этом 30 апреля заявил президент РФ Владимир Путин.

Он отметил, что некоторые граждане Франции участвуют в специальной военной операции (СВО) на стороне Вооруженных сил (ВС) РФ.

«Важно то, что всегда были люди, которые разделяли и сегодня разделяют наши принципы, ценности, и люди, которые вместе с нами, и сегодня некоторые граждане Французской Республики вместе с нашими бойцами в зоне специальной военной операции воюют плечом к плечу», — отметил Путин на встрече с участниками просветительского марафона «Знание. Первые»

Президент отметил, что в Европе много людей, которые разделяют позицию России, «но не все из них высказывают свою точку зрения». По его словам, «рано или поздно» отношения РФ с Европой восстановятся.

В ходе встречи Путин согласился встретиться с зарубежными координаторами движения «Бессмертный полк».

«Что касается встреч, с удовольствием это сделаем, надо просто подобрать время, формат. Передайте самые лучшие пожелания всем, кто вместе с вами занимается этим благородным делом — защитой правды о Второй мировой войне», — сказал президент, отвечая на вопрос координатора движения в Испании Виктории Самойловой.

Ранее в этот день Путин заявил, что работа героев специальной военной операции с молодежью России крайне важна. Глава государства уточнил, что такие меры повысят доверие и понимание со стороны подрастающего поколения, которое будет передавать эту информацию и чтить историю своей страны.