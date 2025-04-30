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Путин отметил важность работы героев СВО с молодежью

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Фото: пресс-служба администрации президента РФ
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Работа героев специальной военной операции (СВО) с молодежью России крайне важна. Об этом 30 апреля сообщил президент России Владимир Путин в ходе выступления на федеральном просветительском марафоне «Знание. Первые» в Музее Победы в Москве.

«Это очень важно, что и наши герои сегодняшнего дня напрямую работают с молодыми людьми. Прямо говорят о том, что они видели, чем они занимались, как они оценивают то, что происходит в стране и в мире в целом. Чрезвычайно важная вещь», — сказал он.

По словам российского лидера, Великая Отечественная война (ВОВ) затронула многие российские семьи, где на данный момент вспоминают о своих предках и событиях тех лет на конкретных примерах. Путин добавил, что такая же ситуация происходит и в настоящее время среди молодежи и участников СВО, которые делятся своим опытом и наблюдениями.

Глава государства уточнил, что такие меры повысят доверие и понимание со стороны подрастающего поколения, которое будет передавать эту информацию и чтить историю своей страны.

Общество знающих: лекция Путина станет главной на марафоне «Знание. Первые»
В стартовый день просветительское мероприятие посетили более 10 тыс. молодых людей

На той же встрече Путин заявил, что День Победы является особым праздником для всей России. Он также отметил важность использования современных возможностей для передачи памяти, правды о ВОВ будущим поколениям. В том числе, президент подчеркнул важность уметь правильно, искренне и пронзительно доносить информацию предыдуших десятилетий.

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