Путин отметил важность работы героев СВО с молодежью

Работа героев специальной военной операции (СВО) с молодежью России крайне важна. Об этом 30 апреля сообщил президент России Владимир Путин в ходе выступления на федеральном просветительском марафоне «Знание. Первые» в Музее Победы в Москве.

«Это очень важно, что и наши герои сегодняшнего дня напрямую работают с молодыми людьми. Прямо говорят о том, что они видели, чем они занимались, как они оценивают то, что происходит в стране и в мире в целом. Чрезвычайно важная вещь», — сказал он.

По словам российского лидера, Великая Отечественная война (ВОВ) затронула многие российские семьи, где на данный момент вспоминают о своих предках и событиях тех лет на конкретных примерах. Путин добавил, что такая же ситуация происходит и в настоящее время среди молодежи и участников СВО, которые делятся своим опытом и наблюдениями.

Глава государства уточнил, что такие меры повысят доверие и понимание со стороны подрастающего поколения, которое будет передавать эту информацию и чтить историю своей страны.

На той же встрече Путин заявил, что День Победы является особым праздником для всей России. Он также отметил важность использования современных возможностей для передачи памяти, правды о ВОВ будущим поколениям. В том числе, президент подчеркнул важность уметь правильно, искренне и пронзительно доносить информацию предыдуших десятилетий.