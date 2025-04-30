Почти 40% жилых домов в Забайкальском крае признали аварийными

В Забайкальском крае почти 40% жилого фонда находится в аварийном состоянии. Об этом прокурор региона Александр Яновский заявил 29 апреля, открывая заседание коллегии краевой прокуратуры.

Речь идет о 2,5 тыс. многоквартирных домов, в которых проживают более 26 тыс. человек. При этом аварийные и подлежащие сносу объекты присутствуют в большинстве муниципалитетов Забайкалья.

В рамках региональной адресной программы, действующей последние шесть лет и рассчитанной до 2025 года, из аварийного жилья переселили 3095 человек, что составляет 45% от запланированного объема. На полную реализацию программы, в том числе снос уже расселенных домов, необходимо более 10 млрд рублей, однако средства в бюджете не запланированы, отмечают в прокуратуре.

Кроме того, прокурорская проверка показала, что в регионе отсутствуют механизмы расселения домов, признанных аварийными после 1 января 2017 года, а мониторинг их технического состояния обеспечен не полностью. Также прокуроры выявили 98 решений о признании домов аварийными, в которых не указаны сроки их расселения, пишет ИА ChitaMedia.

«Инвестиционная привлекательность механизмов комплексного развития территорий (КРТ) недостаточная, из имеющихся 12 проектов фактически в работе находится один. При этом они не нацелены на решение проблемы с аварийным жильем», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Реализация проектов КРТ позволит расселить 16,5 тыс. кв. м аварийного жилья из имеющихся 500 тыс. кв. м. Таким образом, их необходимо пересмотреть. Также на заседании коллегии был выработан комплекс мер, направленных на решение накопленных проблем, заключают в прокуратуре.

Ранее в апреле заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Алексей Ересько в интервью «Известиям» рассказал, что в России около 42% коммунальных сетей требуют замены или обновления. За ближайшие шесть лет планируется заменить более 50 тыс. км из более чем 950 тыс. км труб водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.