Врач рассказала об опасных осложнениях гипертонии

Артериальная гипертензия (гипертония) — это распространенное и опасное заболевание, которое требует внимательного отношения и постоянного контроля. В противном случае со временем могут развиться серьезные осложнения, вплоть до жизнеугрожающих, предупредила в разговоре с «Известиями» врач-кардиолог «СМ-Клиника» Анастасия Малай.

Так, по ее словам, без должного контроля и лечения гипертония повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний — в частности, инфаркта.

«Одним из самых серьезных осложнений артериальной гипертензии является инфаркт миокарда. Высокое давление приводит к перегрузке сердца, что может вызвать его гипертрофию (увеличение мышечной массы) и снижению эффективности работы. Это ведет к ишемии (недостатку кислорода) сердечной мышцы и, как следствие, к инфаркту», — предупредила Малай.

Кроме того, артериальная гипертензия значительно увеличивает риск инсульта — как ишемического (из-за тромба), так и геморрагического (из-за разрыва сосуда). Высокое давление может повреждать кровеносные сосуды в мозге, что приводит к их блокировке или разрыву.

Также под удар, как отметила врач, попадают органы-мишени. В частности, как уже упоминалось, высокое давление приводит к гипертрофии сердца, а также может вызвать сердечную недостаточность — состояние, при котором сердце не может эффективно перекачивать кровь.

«Высокое давление может повредить кровеносные сосуды в почках, что нарушает их способность фильтровать кровь и может привести к хронической почечной недостаточности», — продолжила специалист.

Помимо того, гипертензия может повреждать сетчатку глаза, что приводит к развитию гипертензивной ретинопатии. В запущенных случаях это может привести к потере зрения.

Врач отметила, что под угрозой также находятся и артерии. Хроническое высокое давление способствует развитию атеросклероза — состояния, при котором на стенках артерий образуются жировые отложения, что приводит к их сужению, потере эластичности и увеличивает риск тромбообразования.

Вместе с тем люди с артериальной гипертензией часто испытывают различные симптомы, такие как головные боли, усталость, одышка и нарушение сна. Они могут значительно ухудшить общее качество жизни и негативно сказаться на психоэмоциональном состоянии.

Резюмируя все вышесказанное, врач напомнила, что артериальная гипертензия требует своевременной диагностики, контроля заболевания и грамотного лечения. И, что не менее важно, осознания рисков со стороны пациента и бережного отношения к своему здоровью.

«Регулярные проверки артериального давления, здоровый образ жизни и соблюдение рекомендаций врача помогут снизить риск развития артериальной гипертензии и её осложнений», — подчеркнула Малай.

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