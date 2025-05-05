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Психиатр призвал не маскировать дурной характер за биполярным расстройством

Сюняков: для диагностики биполярного расстройства необходимо наличие эпизода мании
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Фото: Getty Images/champpixs
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Биполярным расстройством часто иронично объясняют непоследовательное поведение. «Биполярка» стала расхожим выражением, помогающим объяснить странности характера. Использование термина в легкомысленном контексте нивелирует серьезность диагноза, считает главный специалист Международного научно-образовательного центра нейропсихиатрии СамГМУ Тимур Сюняков. Он рассказал «Известиям» 5 мая о симптомах и диагностике заболевания.

«Основные симптомы биполярного расстройства включают циклические изменения настроения, которые могут проявляться как эйфория или подавленность. Уровень энергии и мотивации также может колебаться. Так, если у человека наблюдаются резкие изменения настроения, импульсивное поведение, повышенная энергия, снижение потребности во сне, а затем всё сменяется депрессией и апатией, это может быть сигналом о наличии биполярного расстройства», — объяснил он.

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Психиатр добавил, что зачастую люди бравируют, используя термин «биполярное расстройство», «биполярочка» в ироничном контексте. Многие совершенно серьезно начинают подозревать у себя это расстройство, основываясь на информации из социальных сетей или пабликов. Но на практике реальное биполярное расстройство встречается примерно у 1% из них.

«Хотя большая часть состояний у пациентов с этим диагнозом — это депрессии, но для диагностики биполярного расстройства необходимо наличие как минимум одного эпизода мании или гипомании, который длится не менее недели. Такие состояния вызывают дискомфорт в жизни человека, иногда очень значительный, и часто бывают заметны близким людям. На приеме врач проводит беседу и использует специальные тесты», — уточнил эксперт.

Кроме того, биполярное расстройство имеет значительную генетическую предрасположенность. Например, если у одного близнеца диагностировано биполярное расстройство, вероятность его возникновения у второго близнеца составляет около 50%.

Ври этом Сюняков призвал не маскировать дурной характер за биполярным расстройством.

Ранее, 24 апреля, эндокринолог Скандинавского центра здоровья Галина Смирнова рассказала «Известиям», что тем, кто сталкивается с сонливостью и снижением настроения, помогут щадящие физические нагрузки, легкое питание с достаточным содержанием витаминов, соблюдение режима сна. Эксперт уточнила, что особенно подвержены весенней астении жители городов из-за высокой нагрузки и стресса.

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