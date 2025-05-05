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Россияне назвали главные причины недовольства своей карьерой

Исследование: лишь 9% опрошенных россиян полностью довольны развитием карьеры
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Среди опрошенных россиян лишь 9% полностью довольны развитием своей карьеры. Чуть больше четверти респондентов (26%) скорее согласны с тем, что их карьера развивается успешно. Столько же относятся к развитию к ней нейтрально. Каждый пятый опрошенный (21%) скорее недоволен, а 17% совсем не довольны своей карьерой. Об этом говорится в результатах исследования сервиса «Работа.ру», с которыми ознакомились «Известия» 5 мая.

Говоря о желаемых переменах на карьерном пути, 47% респондентов желает больше возможностей для профессионального роста и развития. Для 27% опрошенных привлекательна перспектива удаленной работы. Сменить специальность хотели бы 24%, столько же желают изменить режим работы. Возможность самовыражения в работе важна для 24% респондентов, а 20% мечтают открыть свой бизнес. Перейти в более крупную компанию также стремятся 20% участников опроса. Работа на аутсорсе интересует лишь 5% респондентов.

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«При этом 49% россиян, оглядываясь назад в прошлое, посоветовали бы себе в начале карьеры быть решительнее и ничего не бояться. Более трети респондентов (35%) считают, что нужно было больше учиться. Заниматься любимым делом — этот совет дали бы себе 33% опрошенных. Принимать взвешенные и обдуманные решения — такую рекомендацию себе в прошлом дали бы 30% участников опроса», — говорится в результатах исследования.

Кроме того, 25% россиян призвали бы себя к большей самостоятельности, советуя ни к кому не прислушиваться, а 22% респондентов посоветовали бы себе быть терпеливее, стремиться к большему и проявлять больше активности. Вместе с тем только 9% опрошенных считают, что нужно было больше работать.

Ранее, 22 апреля, сообщалось, что среди опрошенных россиян почти половина (49%) отдали первенство по трудоголизму Москве — столица традиционно ассоциируется с динамичным ритмом жизни и высокой конкуренцией. Об этом говорится в результатах исследования сервисов «Работа.ру» и «Подработка». Второе место занимает Санкт-Петербург (25%), третье — Новосибирск (14%).

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