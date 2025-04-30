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Россиянка Мирра Андреева не смогла выйти в полуфинал турнира WTA в Мадриде

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Фото: REUTERS/Ana Beltran
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Российская спортсменка, седьмая ракетка мира Мирра Андреева 30 апреля уступила представительнице США Коко Гауфф в матче четвертого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Мадриде.

Встреча длилась один час 31 минуту и завершилась со счетом 5:7, 1:6 в пользу американки, передает «Спорт-Экспресс». В течение матча Андреева исполнила четыре эйса, совершила три двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из четырех. В настоящее время россиянка занимает седьмое место в рейтинге турнира в одиночном разряде.

На счету Гауфф, в свою очередь, один эйс, две двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из 16. В полуфинале турнира WTA она встретится с польской теннисисткой Игой Свёнтек.

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Накануне российская теннисистка Диана Шнайдер уступила Свёнтек в матче третьего круга турнира WTA в Мадриде. Игра продлилась два часа 36 минут и завершилась со счетом 0:6, 7:6 (7:3), 4:6 в пользу представительницы Польши.

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