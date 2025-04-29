Российская теннисистка Шнайдер не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Мадриде
Россиянка Диана Шнайдер уступила спортсменке из Польши Иге Свёнтек в матче третьего круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Мадриде.
Встреча продлилась 2 часа 36 минут и завершилась со счетом 0:6, 7:6 (7:3), 4:6 в пользу представительницы Польши, передает «Спорт-Экспресс». На счету Шнайдер две двойных ошибки, столько же реализованных брейк-пойнтов из 14 и ни одного эйса.
Свентек, в свою очередь, совершила пять подач на вылет, столько же двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из 14. В четвертьфинале турнира WTA она сойдется с победительницей встречи американки Мэнисон Киз и теннисистки из Хорватии Донны Векич.
Накануне россиянка Мирра Андреева одержала победу над теннисисткой из Украины Юлией Стародубцевой в матче четвертого круга турнира WTA в Мадриде. Таким образом, представительница РФ вышла в четвертьфинал соревнования. Андреева занимает седьмое место в рейтинге WTA в одиночном разряде.