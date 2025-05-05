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Врач назвала главные риски избытка соли и сахара в питании

Врач Тананакина: чрезмерное употребление соли способствует развитию гипертонии
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Соль и сахар при избыточном потреблении представляют угрозу здоровью, но степень их опасности существенно различается. О том, что на самом деле вреднее для организма, 5 мая «Известиям» рассказала врач-эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Наталия Тананакина.

По ее словам, соль играет важную физиологическую роль — поддерживает водно-электролитный баланс, обеспечивает проведение нервных импульсов и работу мышц. Однако превышение рекомендованной ВОЗ нормы в 5 г в день приводит к задержке жидкости, повышению артериального давления и увеличению нагрузки на сердечно-сосудистую систему. Особую опасность представляет «скрытая» соль, содержащаяся в колбасных изделиях, сырах, соусах и готовых продуктах.

Сахар, в отличие от соли, не является жизненно необходимым веществом. Это чистый углевод, вызывающий резкие скачки уровня глюкозы в крови. Регулярное превышение суточной нормы в 25 г провоцирует развитие инсулинорезистентности, ожирения и диабета второго типа. При этом основная опасность заключается в скрытых сахарах, присутствующих даже в несладких продуктах.

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Сравнивая воздействие на сердечно-сосудистую систему, эксперт отмечает, что соль оказывает более прямое негативное влияние, способствуя развитию гипертонии. Сахар же действует опосредованно — через провоцирование системного воспаления и нарушение липидного обмена, что в долгосрочной перспективе также приводит к заболеваниям сердца и сосудов.

«Что касается метаболических нарушений, здесь сахар, безусловно, опаснее. Он не только вызывает ожирение, но и способствует жировому перерождению печени, нарушает работу поджелудочной железы и гормональный баланс. Соль таких катастрофических последствий для обмена веществ не вызывает», — отметила эндокринолог.

Тананакина объяснила: особая опасность сахара заключается в его способности вызывать зависимость. Употребление сладкого стимулирует выброс дофамина — «гормона удовольствия», — создавая эффект, схожий с наркотическим. Это приводит к формированию патологической тяги к сладкому, особенно у детей. Соль же не обладает подобным аддиктивным потенциалом.
Для минимизации рисков врач рекомендует контролировать потребление готовых продуктов с высоким содержанием соли и отдавать предпочтение натуральным ее видам. Что касается сахара, особое внимание следует уделять изучению состава продуктов, ограничению сладких напитков и восприятию сладостей как редкого лакомства, а не повседневной привычки.

Хотя оба продукта требуют разумного ограничения, сахар представляет большую угрозу для здоровья в долгосрочной перспективе. Его системное воздействие на организм, способность вызывать зависимость и провоцировать серьезные метаболические нарушения делают его более опасным, чем соль, как уточнила специалист. Однако это не означает, что можно бесконтрольно употреблять соль — оба продукта требуют осознанного подхода в питании.

Ранее, 11 апреля, уролог-андролог центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиники» Артур Богатырев рассказал «Известиям», что даже полезные на первый взгляд продукты при чрезмерном употреблении способны нарушить работу почек. Он отметил, что при наличии почечных патологий следует исключить продукты с высоким содержанием оксалатов.

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