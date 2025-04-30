Hyundai зарегистрировала ряд товарных знаков в России

Компания Hyundai, которая прекратила бизнес в России, зарегистрировала в России ряд товарных знаков, выяснили «Известия», изучив базу Роспатента.

Так, 25 апреля Роспатент зарегистрировал семь товарных знаков сеульской «Хендэ Мотор Компани». Это названия автомобилей Hyundai: iX15, iX30, iX20, iX35, iX45, iX55, а также слоган Smart Shift and Drive. Срока действия исключительного права на них истекает в июле 2034 года.

До этого в апреле Kia зарегистрировала товарные знаки Kia Uvo, Sorento Prime, Cerato и Picanto, а Hyundai — Tucson.

14 апреля стало известно, что компания Kia обновила план по продажам автомобилей на 2025 год и включила в него российский рынок. Уточнялось, что в нем содержится упоминание 50 тыс. машин Kia, которые предполагается реализовать до конца этого года.