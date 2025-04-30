В Оренбурге раскрыли совершенное 28 лет назад жестокое убийство
В Оренбургской области задержали двух мужчин, подозреваемых в убийстве 28-летней давности в поселке Первомайский. Об этом 30 апреля сообщил источник «Известий».
«В апреле 1997 года подозреваемые с особой жестокостью расправились с 57-летним мужчиной в поселке Первомайский. Жертву обнаружили с колото-резаными, проникающими и рублеными ранами на шее, грудной клетке, животе и лице», — рассказал собеседник.
Уточняется, что задержаны двое мужчин в возрасте 44 и 50 лет. Один из них не был судим, работал охранником, второй — безработный с тремя судимостями за кражу и причинение вреда здоровью.
По предварительным данным, в качестве оружия использовались кухонные ножи.
Уголовное дело об убийстве возбудили в 1997 году. Позже переквалифицировали на ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство, совершенное с особой жестокостью и из корыстных побуждений»).
Ранее, 29 апреля, в Приморском крае задержали двух подозреваемых в убийстве, совершенном во Владивостоке 30 лет назад. Один из злоумышленников выстрелил потерпевшему в грудь. Сообщалось, что личности мужчин удалось установить благодаря показаниям свидетеля преступления. Одного из них правоохранители задержали в Краснодарском крае, другого — в Хабаровском.