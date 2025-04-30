Орешкин указал на важность инвестиций в образование на территории Африки
Инвестиции в образование на территории Африки вернутся позитивом для населения континента и для человечества. Об этом 30 апреля сообщил заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин на площадке Национального центра «Россия» в рамках открытого диалога «Будущее мира. Новая платформа глобального роста».
«Мы сегодня с Джеффри (Джеффри Сакс — американский экономист. — Ред.) как раз очень подробно до начала дискуссии обсуждали Африку и что может быть сделано для экономического развития этого региона, чтобы привлечь гораздо больший объем инвестиций, который нужен сейчас Африканскому континенту», — приводит слова Орешкина ТАСС.
По его словам, у России очень теплое отношение к Африке, а сам континент обладает гигантским потенциалом развития и быстрорастущим населением.
28 апреля глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев отметил, что Африка является очень важным партнером для РФ.