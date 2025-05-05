Врач предупредила о причинах развития артериальной гипертензии

Артериальная гипертензия — это основной фактор риска сердечно-сосудистых заболеваний. Между тем повышенное артериальное давление зачастую передается по наследству. О причинах возникновения этой патологии «Известиям» рассказала врач-кардиолог «СМ-Клиника» Анастасия Малай.

По ее словам, существуют первичная и вторичная гипертензия. Первичная не имеет конкретной идентифицируемой причины и развивается постепенно на протяжении многих лет. Однако есть факторы, которые могут способствовать ее развитию.

«В частности, это генетичесий фактор. Наследственность играет значительную роль в развитии артериальной гипертензии. Исследования показывают, что наличие гипертензии у родителей повышает риск ее появления у потомков», — объяснила Малай.

Она добавила, что определенные генетические маркеры, связанные с регуляцией кровяного давления, также могут способствовать этому заболеванию.

Кроме того, важен образ жизни, в особенности питание. Избыточное потребление соли, богатый углеводами рацион и недостаток фруктов и овощей могут способствовать повышению кровяного давления. Соль задерживает воду в организме, увеличивая объем крови и нагрузку на сердце.

«Еще один фактор — ожирение. Избыточная масса тела является одним из основных факторов риска развития артериальной гипертензии. Избыточный жир, особенно в области живота, способствует увеличению сопротивления кровотоку и повышению давления в сосудах», — добавила кардиолог.

Вместе с тем весомым фактором развития заболевания является недостаточная физическая неактивность. Как объяснила врач, сидячий образ жизни также приводит к повышению риска гипертензии. Регулярная физическая активность способствует улучшению работы сердечно-сосудистой системы, помогает контролировать вес и поддерживает нормальный уровень сахара и холестерина в крови.

«Также стоит отметить влияние стресса. Постоянный стресс и эмоциональная перегрузка могут привести к временным или постоянным повышениям кровяного давления. В ответ на стрессовые ситуации организм выделяет гормоны, такие как адреналин, которые могут временно увеличивать частоту сердечных сокращений и сужать сосуды», — продолжила Малай.

Вторичная гипертензия, по словам специалиста, связана с основным заболеванием, имеющимся у человека. Эта патология может развиваться внезапно и приводить к более высокому кровяному давлению, чем первичная гипертензия.

Так, вторичная гипертензия может быть связана с гормональными изменениями. Некоторые гормональные нарушения, такие как гипертиреоз или состояния, связанные с повышением уровня кортизола (например, синдром Иценко-Кушинга), могут способствовать развитию гипертензии. Эти гормоны могут влиять на регуляцию объема крови и тонуса кровеносных сосудов.

«Некоторые заболевания, такие как диабет, почечные заболевания и заболевания щитовидной железы, могут способствовать повышению артериального давления. Хронические воспалительные процессы также могут влиять на стенки сосудов и их способность регулировать давление», — добавила кардиолог.

Кроме того, важным фактором, способствующим развитию артериальной гипертензии, является храп, вызывающий синдром обструктивного апноэ сна (СОАС). Как объяснила врач, при СОАС дыхательные пути временно заблокированы, что приводит к частым пробуждениям и нарушению нормального цикла сна. Во время эпизодов апноэ уровень кислорода в крови может снижаться. Эти моменты гипоксии вызывают активирование симпатической нервной системы, что, в свою очередь, может привести к повышению кровяного давления.

«Артериальная гипертензия — это серьезное заболевание, которое может привести к множеству опасных осложнений и значительно ухудшить качество жизни. Осознание рисков и своевременное обращение за медицинской помощью — ключевые факторы для поддержания здоровья и предотвращения серьезных заболеваний», — отметила Малай.

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