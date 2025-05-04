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Врач назвал причины тяги к острой пище

Врач Белоусов: желание съесть острое может говорить о потребностях организма
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Фото: Global Look Press/Kim Jae-Hwan
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Тяга к острой пище — распространенное явление, имеющее как физиологические, так и психологические причины. Кроме того, желание съесть острое блюдо может говорить о потребностях организма. Однако важно помнить, что чрезмерное употребление острого может навредить организму. Об этом рассказал врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) к.м.н. Евгений Белоусов.

Он объяснил, что с физиологической точки зрения желание есть острое объясняется действием капсаицина — активного компонента перца. Это вещество раздражает рецепторы, вызывая чувство жжения, в ответ на что организм вырабатывает эндорфины — гормоны удовольствия. Так формируется положительная реакция и желание повторять эти ощущения. Кроме того, острая пища временно ускоряет метаболизм, что воспринимается как прилив энергии.

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Гастроэнтеролог обратил внимание, что психологические причины не менее важны. Для многих острые блюда ассоциируются с приятными воспоминаниями или культурными традициями. Некоторые люди используют острое как способ борьбы со стрессом — яркие вкусовые ощущения помогают отвлечься от переживаний. В культурах, где специи — неотъемлемая часть кухни, их употребление становится привычкой. Также может развиваться своеобразная зависимость от остроты, когда со временем требуется всё более интенсивная стимуляция рецепторов.

По словам специалиста, тяга к острому может сигнализировать о потребностях организма. В некоторых случаях это указывает на дефицит витаминов группы В (особенно В6 и В12) или минералов (например, цинка). Другое возможное объяснение — потребность в сенсорной стимуляции, когда обычная еда кажется пресной.

«Поддержание сбалансированного рациона и осознанный подход к своему питанию помогут вам лучше управлять этой тягой и сделать ваши кулинарные предпочтения более разнообразными и здоровыми. Чрезмерное употребление острой пищи может вызвать проблемы с желудочно-кишечным трактом», — предупредил Белоусов.

Чтобы снизить тягу к острому, он рекомендует прежде всего убедиться, что рацион содержит все необходимые макро- и микроэлементы. Нужно добавить больше фруктов, овощей, белков и полезных жиров. Снижать количество остроты в пище лучше постепенно, заменяя острые блюда на менее острые, но с использованием различных трав и специй.

Важно исследовать другие вкусовые профили — кислый (лимонный сок), сладкий (мед), горький (брюссельская капуста). Осознанный подход к питанию поможет отследить, когда и почему возникает тяга к острому. Следует избегать использования еды как способа борьбы со стрессом, порекомендовал специалист.

Ранее, 26 апреля, психолог-консультант с дополнительной специализацией в сфере нарушений пищевого поведения Татьяна Захарова рассказала «Известиям» о влиянии еды на настроение и психику человека. По ее словам, ключевое влияние на психическое состояние оказывает не конкретный набор продуктов, а способность человека правильно распознавать сигналы голода и насыщения, а также удовлетворять потребности организма.

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