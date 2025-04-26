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Эксперт рассказала о влиянии еды на настроение и психику человека

Психолог Захарова: в состоянии острого голода люди могут вести себя как пьяные
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Фото: Getty Images/Nazar Rybak
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В состоянии острого голода люди могут демонстрировать поведение, похожее на алкогольное опьянение. Длительные ограничения часто приводят к расстройствам пищевого поведения и серьезным психологическим проблемам. Об этом 26 апреля «Известиям» рассказала психолог-консультант с дополнительной специализацией в сфере нарушений пищевого поведения Татьяна Захарова.

По ее словам, ключевое влияние на психическое состояние оказывает не конкретный набор продуктов, а способность человека правильно распознавать сигналы голода и насыщения, а также удовлетворять потребности организма. Пищеварение начинается в воображении: при мысли о еде в мозге запускаются физиологические процессы, включая слюноотделение. Осознанный подход к питанию, когда человек выбирает пищу по вкусу, запаху и текстуре, естественным образом приводит к сбалансированному рациону без строгих ограничений.

Эксперт объяснила, что в условиях культивации диетической культуры, навязывания правильного питания, отказа от определенных продуктов как потенциально опасных для организма, люди руководствуются внешне заданными пищевыми программами, которые никак не соотносятся с естественными сигналами организма.

«Я сторонник именно осознанного отношения к питанию. Если человеку не нравится брокколи или орехи при всей их потенциальной пользе для организма, то пусть он лучше съест то, что менее полезно, но больше ему нравится, поскольку так его мозг отфиксирует удовлетворение определенной потребности в продукте», — заявила Захарова.

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Психолог добавила, что опасность представляют и жесткие ограничения в питании — мозг воспринимает нехватку пищи как угрозу для выживания, переключаясь в режим экономии ресурсов. Это приводит к замедлению обмена веществ, снижению когнитивных функций и повышению тревожности.

«Нейроны мозга потребляют очень много глюкозы и при этом не способны ее накапливать про запас. Если из-за пищевых ограничений уровень глюкозы опускается ниже предельной нормы, мозг затормаживает другие функции организма, например, репродуктивную, также постепенно перестает выделяться инсулин», — уточнила специалист.

Кроме того, Захарова предупредила, что при строгой диете значительно замедляется обмен веществ — снижается частота сердцебиения, падает давление, замедляется пищеварение. Вместе с тем снижаются когнитивные способности.

«Мои коллеги описывают случаи, когда их пациентов в состоянии острого голода и низкого уровня сахара принимали за людей в состоянии алкогольного опьянения […] Именно поэтому любые рестриктивные диеты, интервальное питание, голодовки зачастую ведут к самым печальным последствиям, включая развитие РПП», — добавила психолог-консультант.

Не менее важно, что режим ЧС, который запускает мозг в условиях неудовлетворения пищевой потребности, значительно повышает тревожность и бдительность. Это необходимо, чтобы человек понимал, что ему надо поесть, иначе организм будет в смертельной опасности.

Более того, соблюдение строгих диет приводит к тому, что сигналы мозга об опасности остаются неуслышанными. В результате тревожность достигает довольно серьезного уровня и может стать отдельной психологической проблемой.

Захарова отметила, что питание должно быть осознанным, регулярным, сбалансированным и — что не менее важно — максимально разнообразным.

«Я за обязательное включение в ежедневный рацион овощей и фруктов. Но, повторю, тех, которые нравятся вам и не являются противопоказанием при наличии заболеваний. При этом включение в рацион — это именно дополнение, а не монодиета из овощей и фруктов», — обратила внимание психолог.

Она уточнила: фрукты, овощи и орехи должны быть «полезной заменой» каким-то лакомствам. Можно и нужно позволять себе порцию какого-то любимого десерта после основных приемов пищи, потому что зачастую, когда мы это себе запрещаем, начинаются более серьезные проблемы, связанные с компульсивным перееданием.

Ранее, 23 апреля, врач-эндокринолог медицинской компании «СберЗдоровье» Дарья Пронина рассказала о безопасном способе похудения к лету. Она объяснила: при здоровом сбросе веса человек должен в неделю терять 0,5–1 кг, если же уходит больше 1 кг, то зачастую это происходит за счет утраты мышечной массы. Кроме того, стоит аккуратно подходить к похудению при наличии хронических патологий.

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