В Хабаровском крае госпитализировали 12 человек после вспышки инфекции
В Хабаровском крае госпитализировали 12 человек после вспышки инфекции. Об этом 30 апреля сообщила прокуратура региона.
Уточняется, что с 21 по 29 апреля более 20 человек, включая несовершеннолетних, обратились за медицинской помощью с симптомами ротавирусной инфекции. Возможным источником заболевания могла стать водопроводная вода.
«В настоящее время на водопроводных сооружениях проводится комплекс дезинфекционных мероприятий. Ход работ контролируется прокуратурой Ванинского района», — указано в Telegram-канале ведомства.
Также организована проверка, в ходе которой будет оценена деятельность ресурсоснабжающей организации и местных властей по обеспечению населения качественной питьевой водой.
17 апреля в Самаре следователи возбудили уголовное дело по ст. 238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности») после заражения детей кишечной инфекцией в детском саду. Несколько несовершеннолетних с признаками пищевого отравления были доставлены в больницу из дошкольного учреждения.