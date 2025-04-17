Дело возбудили в Самаре из-за вспышки кишечной инфекции в детском саду

В Самаре следователи возбудили уголовное дело после заражения детей кишечной инфекцией в детском саду. Об этом 17 апреля сообщило следственное управление СК РФ по Самарской области.

Уточняется, что из средств массовой информации была выявлена публикация, которая сообщала, что несколько детей с признаками пищевого отравления были доставлены в больницу из детского сада Самары.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»)», — указано в Telegram-канале.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

26 марта в инфекционную больницу Ставрополя были госпитализированы восемь подростков из Воронежского футбольного клуба. Они прибыли на детский футбольный турнир в Ставрополь, посвященный памяти Владислава Духина. В тот же день СК по Ставропольскому краю возбудил уголовное дело по факту отравления детей.