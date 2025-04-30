Эксперт дал финансовые советы перед майскими праздниками

Гражданам стоит заранее подготовиться к майским праздникам, чтобы избежать лишних трат и не стать жертвами мошенников. Таким мнением в беседе с «Известиями» 30 апреля поделился заместитель генерального директора Ассоциации развития финансовой грамотности Андрей Андрианов.

По мнению специалиста, особое внимание стоит уделить кредитным платежам, особенно если дата погашения выпадает на выходные. Переводы в нерабочие дни могут обрабатываться с задержкой, что грозит штрафами. Также Андрианов советует тщательно планировать бюджет на шашлыки, развлечения и покупки, чтобы не потратить больше запланированного.

Отдельно специалист отметил всплеск мошенничества в предпраздничные дни.

«Аферисты активно используют темы отпусков, скидок и даже налоговых деклараций», — сказал эксперт.

Тем, кто планирует активный отдых, Андрианов рекомендует оформить страховку — особенно в регионах, где высок риск укусов клещей.

Ранее, 15 апреля, «Известия» ознакомились с результатами исследования сервиса «Работа.ру», компаний «СберАвто» и «Ситидрайв» и выяснили, что планируют делать россияне в майские праздники. Оказалось, что среди опрошенных россиян 21% респондентов планирует в майские праздники отдыхать на даче, а 18% собираются жарить шашлыки. При этом 16% поедут в гости к родителям или другим родственникам, 11% опрошенных отправятся отдыхать в другой город. Для 15% респондентов майские праздники — это время работы на огороде, подготовки к летнему сезону.