Средства ПВО сбили дрон над Белгородской областью
Силы противовоздушной обороны (ПВО) России сбили дрон над Белгородской областью. Об этом 30 апреля сообщили в Минобороны РФ.
«Около 13:40 мск дежурными средствами ПВО уничтожен один украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией Белгородской области», — сказано в Telegram-канале министерства.
Ранее, 30 апреля, сообщалось, что ПВО сбили за ночь 34 украинских БПЛА над регионами России. Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались совершить атаки дронами на Курскую, Брянскую, Орловскую, Белгородскую области.