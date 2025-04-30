Системы ПВО за ночь сбили 34 дрона ВСУ над регионами России
Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили за ночь 34 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами России. Об этом в среду, 30 апреля, сообщили в Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 34 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в заявлении в Telegram-канале ведомства.
Из 34 дронов: 15 беспилотников перехватили над территорией Курской области, восемь — над Брянской областью, еще семь над Орловской и три над Владимирской, а последний был уничтожен в небе над Белгородской областью.
Ранее, 29 апреля, в Минобороны России сообщили об уничтожении за ночь 40 дронов ВСУ в небе над регионами страны. Системы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали беспилотники над Рязанской, Нижегородской, Орловской, Белгородской, Калужской и Брянской областями, а также в небе над Московским регионом, Крымом и акваторией Черного моря.