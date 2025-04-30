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Системы ПВО за ночь сбили 34 дрона ВСУ над регионами России
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Системы ПВО за ночь сбили 34 дрона ВСУ над регионами России

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Фото: Global Look Press/MOD Russia
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Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили за ночь 34 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами России. Об этом в среду, 30 апреля, сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 34 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в заявлении в Telegram-канале ведомства.

Из 34 дронов: 15 беспилотников перехватили над территорией Курской области, восемь — над Брянской областью, еще семь над Орловской и три над Владимирской, а последний был уничтожен в небе над Белгородской областью.

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Ранее, 29 апреля, в Минобороны России сообщили об уничтожении за ночь 40 дронов ВСУ в небе над регионами страны. Системы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали беспилотники над Рязанской, Нижегородской, Орловской, Белгородской, Калужской и Брянской областями, а также в небе над Московским регионом, Крымом и акваторией Черного моря.

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