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Врач рассказала о неочевидных симптомах укуса клеща

Врач Филева: инкубационный период для некоторых клещевых инфекций достигает месяца
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Фото: Global Look Press/Daniel Karmann
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С приходом теплого сезона активизируются иксодовые клещи — переносчики таких потенциально тяжелых заболеваний, как клещевой энцефалит и иксодовый клещевой боррелиоз. Важно, что иногда симптомы после укуса клеща проявляются не сразу, поэтому необходимо отслеживать состояние. Врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филева 3 мая рассказала «Известиям», при каких симптомах необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью.

Она уточнила, что, по данным Роспотребнадзора, ежегодно в России регистрируется около полумиллиона обращений по поводу укусов этих кровососов.

«Ошибочно полагать, что отсутствие симптомов в первые дни после укуса клеща гарантирует дальнейшее благополучие. Инкубационный период для некоторых клещевых инфекций достигает месяца. Поэтому даже при хорошем самочувствии после укуса важно наблюдать за состоянием здоровья и при малейших подозрениях обращаться к специалистам», — объяснила эксперт.

«Примерно год-два»: в Москве спрогнозировали появление вирусного энцефалита
Сейчас клещи в основном переносят боррелиоз и пятнистую лихорадку

Кольцевидное покраснение кожи — мигрирующая эритема — это характерный симптом иксодового клещевого боррелиоза, или болезни Лайма, который, по словам Филевой, появляется у 70–80% зараженных. Пятно постепенно расширяется, достигая диаметра 10–15 см, с более яркими наружными краями и бледным центром.

Врач предупредила: не менее опасны «простудные» симптомы: резкое повышение температуры до 38–39 градусов, сильная головная боль, ломота в мышцах и суставах, общая слабость. Такое состояние может свидетельствовать о начале клещевого энцефалита — вирусного заболевания, поражающего нервную систему. Особенно тревожно, когда к этим симптомам добавляются ригидность затылочных мышц (невозможность прижать подбородок к груди) и светобоязнь.

Большого внимания требуют неврологические симптомы: головокружение, онемение конечностей, покалывание в пальцах, нарушение координации движений или асимметрия лица. Эти проявления свидетельствуют о поражении нервной системы и требуют срочной госпитализации. Аналогично следует поступать при нарушениях сердечного ритма, сильной одышке, обмороках, дурноте или болях в груди — такие симптомы могут указывать на осложнения со стороны сердечно-сосудистой системы.

«У детей картина заболевания часто развивается стремительнее, чем у взрослых. Родителям следует насторожиться, если ребенок становится вялым, отказывается от еды, жалуется на тошноту и головокружение. У малышей до трех лет признаком любой инфекции может стать беспричинный плач и повышение температуры тела без других ярко выраженных симптомов», — предупредила врач.

Своевременная диагностика и правильное лечение позволяют полностью справиться с большинством клещевых инфекций. Однако промедление может привести к серьезным осложнениям, включая хронические неврологические нарушения, поражения суставов и сердца.

Ранее, 30 апреля, врач-инфекционист АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) д.м.н. Владимир Неронов рассказал «Известиям», как защититься от клещей. По словам специалиста, попав на одежду, паразит ищет место для укуса, предпочитая голову, шею, область за ушами и сгибы конечностей. Сам укус практически незаметен, поэтому клещ может оставаться на теле до 10 дней, пока не насытится кровью.

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