Суд в Москве оштрафовал Viber на 800 тыс. рублей
Суд в Москве привлек мессенджер Viber к административной ответственности. Его оштрафовали на 800 тыс. рублей за нарушение законодательства. Об этом 30 апреля сообщили в Telegram-канале судов общей юрисдикции.
«Мессенджер <…> привлечен к административной ответственности за неисполнение обязанностей организатором сервиса обмена мгновенными сообщениями», — говорится в публикации.
В результате мировой судья судебного участка № 422 Таганского района признал Viber виновным в соответствии с ч. 1 ст. 13.39 КоАП РФ («Неисполнение обязанностей организатором сервиса обмена мгновенными сообщениями»).
13 декабря 2024 года сообщалось, что Роскомнадзор ограничил доступ к мессенджеру Viber на территории России. Такую меру предприняли из-за несоблюдения представителями компании требований российского законодательства.