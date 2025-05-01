Энергия ресурсов

Уже несколько месяцев российская валюта на межбанковском рынке показывает весьма позитивную динамику. К майским праздникам мы пришли со значениями 83 руб./$, 94 руб./€ и 11,40 руб./¥.

К этому рубль привела относительная стабильность во внешней торговле России даже с учетом санкций и на фоне сохранения барьеров по оттоку капитала. Вторая причина — это значительное ослабление индекса доллара на мировом рынке из-за торговых войн, за счет чего выиграли многие валюты развивающихся стран.

Сохраняется и геополитический позитив относительно переговоров о разрешении украинского конфликта. В этой связи зарубежный капитал, который пришел в последние два месяца на российский фондовый рынок, ждет как снижения ставки ЦБ (которая сейчас на рекордно высоком уровне в 21%), так и усиления российской валюты в случае потепления отношений с Западом. Также на пользу рублю идет продажа валюты Минфином по бюджетному правилу.

Все эти факторы обеспечили сильный курс, даже несмотря на то что в первой половине апреля котировки нефти марки Brent опускались до $60/барр. В прежние времена рубль реагировал на это заметным ослаблением, но не в этот раз.

Однако в ближайшее время именно дешевые энергоресурсы будут оказывать основное влияние на курс. Дело в том, что существует временная задержка между изменениями цен на нефть и их влиянием на счет текущих операций страны, а следовательно, и на курс рубля. Это связано с тем, что экспортные поставки чаще всего проводятся по контрактам, заключенным заранее. Обычно корреляция между нефтяными ценами и реальным поступлением иностранных денег от них видна с лагом в один-три месяца. Вероятно, реакцию на удешевление энергоресурсов мы как раз увидим уже в мае.

Стоимость российской экспортной нефти марки Urals имеет большое значение для бюджета страны, поскольку выручка от продажи углеводородов составляет его треть. Этой весной у Минфина образовалась заметная дыра из-за обвала нефтегазовых доходов, которые сократились в том числе и из-за крепкого курса рубля.

Свои прогнозы по нефти уже пересмотрел Минэк. В новом прогнозе ведомство снизило ожидания на 17%, до $56/барр. Urals. Такие котировки и будут закладываться в бюджет. В этой ситуации России нужен более слабый курс рубля, чтобы поднять доходы казны.

Вероятно, скоро Минфин и ЦБ определятся с модернизацией бюджетного правила, и «цену отсечения» по нефти снизят с сегодняшних $60/барр. А значит, в мае могут сократиться объемы продажи валюты из резервов, что прекратит поддерживать силу рубля.

Также в ближайшие недели важным станет фактор геополитики: если не будет прогресса в мирных переговорах, курс рубля также может ослабнуть, а российский рынок акций — скорректироваться, поскольку это означает сохранение жестких внешних санкций. Плюс к этому, в мае стоит ждать роста объемов покупок валюты от импортеров по сравнению с традиционно слабым апрелем.

Также на курс может повлиять решение правительства в части объемов обязательных продаж валюты экспортерами. По всей видимости, норматив могут сильно снизить или вовсе обнулить. А в случае нехватки валюты на внутреннем рынке требования легко повысят.

На рынке в целом сложился консенсус, что крепкий рубль с нами ненадолго. Например, глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявляла, что говорить об этом как об устойчивом тренде пока преждевременно. По ее словам, отчасти укрепление нацвалюты, которое произошло в начале года, конечно, можно объяснить стабильными факторами, такими как эффект от денежно-кредитной политики. Однако есть и другие причины, которые могут быть менее предсказуемыми, и их влияние пока сложно оценить. К ним относится новостной фон, связанный с геополитической ситуацией.

Показательно, что и президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин заявил, что не видит предпосылок для дальнейшего укрепления курса. Банкир полагает, что он ослабнет к концу года или даже ближе к середине.

Наш прогноз по доллару на май — в диапазоне 82–88 рублей. По юаню — 11,1–11,8 рубля. Мы полагаем, что основное ослабление рубль покажет во второй половине года и курс «американца» может подняться к декабрю до 98–100 рублей. В долгосрочной перспективе нацвалюта продолжит слабеть, особенно если цены на российский сырьевой экспорт останутся низкими на фоне ожиданий замедления глобального экономического роста в этом году.

Автор — аналитик ФГ «Финам»

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