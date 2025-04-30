Экономист рассказал о разрыве между вкладом БРИКС и G7 в мировую экономику
Доля стран БРИКС в мировой экономике, рассчитанная по паритету покупательной способности (ППС), достигла 36,8%, однако в номинальном выражении G7 по-прежнему опережает альянс развивающихся стран. Таким мнением в беседе с «Известиями» 30 апреля поделился директор центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.
По его словам, основной вклад в рост экономики БРИКС вносит Китай, на который приходится две трети совокупного ВВП объединения.
«В прошлом году Китай вырос с темпом примерно 5%. Естественно, увеличилась доля БРИКС. Доля стран G7 такими темпами не растет. Другие участники альянса тоже показывают хорошие результаты: Бразилия, Россия — 4,2%. Это выше, чем в странах G7 и западноевропейских государствах», — пояснил экономист.
Он подчеркнул, что развивающиеся экономики традиционно растут быстрее развитых. Однако текущая ситуация в мировой торговле создает риски.
«Сегодня огромный фон неопределенности из-за политики Дональда Трампа. Из-за этого хаоса мировая экономика может войти в стагнацию, а затем в рецессию, что спровоцирует кризисы. Тем не менее нынешняя тенденция сохраняется: БРИКС растет быстрее, чем западные экономики», — подытожил Остапкович.
Ранее, 29 апреля, заместитель главы администрации президента (АП) РФ Максим Орешкин отметил растущую роль стран БРИКС в мировой экономике. По его словам, в начале XXI века государства БРИКС составляли менее 25% мировой экономики. Однако, согласно последним данным, этот показатель возрос до трети.