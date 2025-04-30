Политолог оценил вероятность импичмента в отношении Трампа

Обсуждение импичмента в отношении президента США Дональда Трампа является не более чем информационным шумом. Такое мнение политолог-американист Малек Дудаков высказал в среду, 30 апреля. Он оценил вероятность проведения процедуры.

По словам американиста, никакого импичмента не будет. Демократы не могут его объявить американскому лидеру, потому что у них нет большинства ни в нижней палате, ни в сенате.

«Даже если демократы выиграют на выборах в конгресс, получат большинство в нижней палате в частности, никакого реального импичмента Трампа не будет, потому что для этого нужно набрать еще две трети голосов в сенате, и этого, в общем-то, не было ни разу за всю американскую историю», — сказал Дудаков в беседе с Lenta.Ru.

Политолог отметил, что демократы таким образом пытаются создавать хоть какие-то инфоповоды для борьбы с Трампом и прибегают к этим методам от отчаяния, так как своей позитивной повестки у них нет.

Член палаты представителей конгресса США Шри Танедар (представитель Демократической партии от штата Мичиган) 29 апреля заявил об инициировании процедуры импичмента в отношении американского лидера, обвинив его в широкомасштабном злоупотреблении властью и нарушениях Конституции, которые, по мнению сенатора, подрывают американскую демократию и угрожают верховенству закона, сообщает 360.ru.