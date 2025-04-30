Вооруженные силы Украины (ВСУ) усиливают обстрелы мирного населения с целью срыва мирных переговоров. Об этом 30 апреля заявил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

Он уточнил, что с начала диалога между Россией и США по урегулированию кризиса количество атак украинской армии на гражданское население и объекты на российской территории возросло на 20-30%.

«С момента телефонных переговоров [президента РФ Владимира] Путина и [американского лидера Дональда] Трампа, давших старт диалогу между США и Россией о поиске вариантов мирного урегулирования «украинского кризиса», киевский режим только нагнетает ситуацию с попытками нанесения ударов по российским гражданским объектам и по мирному населению», — сказал Мирошник ТАСС.

Кроме того, посол добавил, что Киев может готовить провокации на своей территории с целью обвинить в них Россию, чтобы подорвать переговорный процесс по урегулированию конфликта.

28 апреля Мирошник заявил, что увеличение числа обстрелов со стороны Киева связано с политикой президента Украины Владимира Зеленского и его кураторов, а также с началом переговорного процесса между Москвой и Вашингтоном. По словам посла, количество ударов достигло 300 в сутки или более 2 тыс. в неделю, что примерно на четверть больше еженедельных показателей января и февраля.