Украина отреагировала на переговоры России и США резким ростом обстрелов гражданской инфраструктуры. Об этом 28 апреля заявил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

«За указанный период по объектам гражданской инфраструктуры был выпущен как минимум 22 221 боеприпас. Всего с февраля 2022 года ВСУ выпустили по российским гражданским объектам не менее 251 865 боеприпасов различных калибров и модификаций», — сказал он в своем докладе.

Мирошник уточнил, что увеличение числа обстрелов со стороны Киева связано с политикой президента Владимира Зеленского и его кураторов, а также с началом переговорного процесса между Москвой и Вашингтоном. По словам посла, количество ударов в этот период достигло 300 в сутки или более 2 тыс. в неделю, что примерно на четверть больше еженедельных показателей января и февраля.

«За последние три месяца ВСУ только наращивали частоту использования БПЛА для убийств и покушений на жизнь мирных граждан, в том числе несовершеннолетних. За этот период от атак украинских беспилотников пострадали 409 мирных жителей. Погибли 23 человека, в том числе трое детей», — заявил посол.

Что касается преступлений Киева против православных храмов и прихожан, Мирошник отметил необходимость их международного расследования. Он охарактеризовал действия украинской армии как издевательство над людьми и их религиозными чувствами.

В этот же день в Минобороны РФ сообщили, что средства ПВО за минувшую ночь перехватили и уничтожили 115 украинских беспилотников. Согласно данным ведомства, 102 дрона ВСУ ликвидировали над территорией Брянской области, девять — над Крымом, два — над Курской областью и по одному БПЛА — над территорией Белгородской области и акваторией Черного моря.