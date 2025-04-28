Реклама
Прямой эфир
Политика
Лавров заявил о недоговороспособности Киева в переговорах по Украине
Общество
В России началась трехдневная рабочая неделя
Мир
Кандидат в президенты Румынии предложил остановить ввоз агропродукции с Украины
Мир
Путин поблагодарил бойцов КНДР за участие в разгроме ВСУ в Курской области
Спорт
Жулину запретили ехать в Пекин на отбор к Олимпиаде-2026 вместе с фигуристами
Общество
Сотрудники ФСБ задержали жителя Приморского края за сбор данных для ГУР Украины
Армия
Российские военные освободили Каменку в Харьковской области
Спорт
Россиянка Александрова вышла в четвертый круг теннисного турнира WTA в Мадриде
Общество
Готовивший убийство главы предприятия ОПК в Удмуртии террорист осужден на 18 лет
Общество
Мишустин призвал повысить долю отечественных жизненно важных лекарств до 90%
Общество
Число госпитализированных после ДТП с автобусом под Владимиром увеличилось до 17
Мир
Раненных при ударе по порту Йемена российских моряков перевезли на лечение в Сану
Мир
В Республике Конго заявили о желании вступить в БРИКС
Политика
Песков заявил о многих совпадениях в позициях РФ и США по урегулированию на Украине
Мир
СМИ узнали о погашении папой римским ипотеки макаронной фабрики в тюрьме
Общество
Синоптики спрогнозировали потепление до +12 градусов в Москве 28 апреля
Общество
В РФ подготовили план по выявлению трудоспособных неработающих россиян
Сюжет:

Посол Мирошник указал на рост числа обстрелов ВСУ после переговоров РФ и США

Мирошник: Киев отреагировал на переговоры РФ и США резким ростом обстрелов
0
EN
Фото: ТАСС/Дмитрий Ягодкин
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Украина отреагировала на переговоры России и США резким ростом обстрелов гражданской инфраструктуры. Об этом 28 апреля заявил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

«За указанный период по объектам гражданской инфраструктуры был выпущен как минимум 22 221 боеприпас. Всего с февраля 2022 года ВСУ выпустили по российским гражданским объектам не менее 251 865 боеприпасов различных калибров и модификаций», — сказал он в своем докладе.

Мирошник уточнил, что увеличение числа обстрелов со стороны Киева связано с политикой президента Владимира Зеленского и его кураторов, а также с началом переговорного процесса между Москвой и Вашингтоном. По словам посла, количество ударов в этот период достигло 300 в сутки или более 2 тыс. в неделю, что примерно на четверть больше еженедельных показателей января и февраля.

«За последние три месяца ВСУ только наращивали частоту использования БПЛА для убийств и покушений на жизнь мирных граждан, в том числе несовершеннолетних. За этот период от атак украинских беспилотников пострадали 409 мирных жителей. Погибли 23 человека, в том числе трое детей», — заявил посол.

Что касается преступлений Киева против православных храмов и прихожан, Мирошник отметил необходимость их международного расследования. Он охарактеризовал действия украинской армии как издевательство над людьми и их религиозными чувствами.

Варварский след: ВСУ разрушили полсотни объектов культуры в Курской области
Когда они будут восстановлены и какие еще темы Владимир Путин обсудил с деятелями искусства

В этот же день в Минобороны РФ сообщили, что средства ПВО за минувшую ночь перехватили и уничтожили 115 украинских беспилотников. Согласно данным ведомства, 102 дрона ВСУ ликвидировали над территорией Брянской области, девять — над Крымом, два — над Курской областью и по одному БПЛА — над территорией Белгородской области и акваторией Черного моря.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025