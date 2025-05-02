Дружба заводов: РФ допускает бизнес с третьими странами через технопарки в Азии

Россия и Таджикистан уже перешли к разработке инвестиционного соглашения о строительстве совместного индустриального парка на территории республики, сообщили «Известиям» в посольстве РФ в Душанбе. Российская сторона допускает сотрудничество с третьими странами через подобные технопарки в республике, это возможно по мере привлечения резидентов. Технопарки с российским участием сейчас работают только в Узбекистане и Белоруссии. РФ также заинтересована открыть их в Казахстане. Размещение российских производств в странах Центральной Азии позволит Москве сократить издержки при экспорте товаров в регион и увеличить товарооборот, говорят эксперты. Какие интересы преследуют страны ЦА и может ли РФ продолжить расширять сеть индустриальных парков — в материале «Известий».

Российский индустриальный парк в Таджикистане

Москва и Душанбе приступили к работе над инвестиционным соглашением о создании совместного индустриального парка в республике.

— Сроки начала строительства будут определены после завершения согласования инвестиционного соглашения, утверждения проектно-сметной документации и выполнения других необходимых процедур, — уточнили в российском посольстве.

Перспективы возведения технопарка в Таджикистане обсуждались с российской стороной на протяжении нескольких лет. Проект создания объекта стартовал в 2024-м. Тогда были согласованы основные условия его функционирования, проведена экспертиза с участием потенциального российского оператора и определен объем необходимого финансирования. Межправительственное соглашение о создании объекта было подписано 17 марта этого года во время визита президента Таджикистана Эмомали Рахмона в РФ.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Новый объект позволит увеличить число российских промышленных экономоператоров в стране и поспособствует росту двустороннего товарооборота в 2,5 раза к 2030 году.

Площадка индустриального парка будет находиться под российским управлением, а его резидентами смогут стать компании из России и других стран. Продукция будет поставляться на рынки Таджикистана и соседних государств.

РФ допускает сотрудничество с третьими странами через индустриальные парки в Центральной Азии. Это возможно по мере привлечения резидентов, пояснили «Известиям» в посольстве РФ в Таджикистане.

— На данном этапе вопрос выхода на сотрудничество с третьими странами не прорабатывался. К данному вопросу возможно будет вернуться по мере развития функционирования индустриального парка, привлечения резидентов и организации их деятельности, — сообщили дипломаты.

Фото: Global Look Press/Vadym Zhuravlov

Потенциально на территории технопарка РФ действительно может сотрудничать даже с европейскими компаниями, говорит «Известиям» ведущий научный сотрудник Института исследований международных экономических отношений Финансового университета при Правительстве РФ Федор Аржаев.

— Другой вопрос в том, что существует проблема вторичных санкций. Естественно, европейские компании могут сами отказаться от кооперации с российской стороной. Но как минимум такое сотрудничество возможно, — говорит он.

В открытии индустриальных парков заинтересованы и в самом регионе. В первую очередь они позволят привлечь иностранные инвестиции в ЦА.

— Сами по себе экономики Центральной Азии, кроме Казахстана, инвестиционно, наверное, не очень привлекательны для крупного инвестора. Сложности для привлечения инвестиций доставляют размер стран и инвестиционный климат, — говорит эксперт.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Центральная Азия сейчас также заинтересована в привлечении российских технологий, а технопарки позволят делиться этим опытом. У РФ есть развитое энергетическое машиностроение, станкостроение, в чем сейчас как раз нуждается регион.

Почему РФ расширяет сеть технопарков

Индустриальные парки с российским участием уже работают в Узбекистане на площадках в Чирчике и Джизаке. Их резидентами стали более 30 компаний из разных стран. До конца 2025 года в Навоийской и Бухарской областях республики будут готовы к запуску еще два подобных объекта с российским участием.

В 2024 году исполнительный директор Ассоциации индустриальных парков России Денис Журавский сообщал, что некоторые страны Центральной Азии и Белоруссия ведут переговоры с РФ о создании на их территории совместных технопарков. Речь шла о Казахстане, Киргизии, Белоруссии и Таджикистане.

Россия расширяет сеть технопарков в странах Центральной Азии по нескольким причинам: в первую очередь из-за фактора санкционного давления. По сути, технопарк — это присутствие российской компании за рубежом на особых условиях. Речь идет о льготном кредитовании, снижении налогов, отсутствии импортных пошлин на товары, которые необходимы для производства в этом технопарке.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Открытие индустриальных парков имеет и важный политический момент.

— Мы сейчас можем наблюдать рост влияния Турции и Китая в Центральной Азии. В Худжанде (Таджикистан), допустим, 60% всех компаний, которые функционируют в особой экономической зоне, — китайские. Понятно, что для нас это в политическом плане определенный риск. Поэтому открытие технопарков — это еще и увеличение присутствия России в регионе и политически, и экономически, — говорит эксперт.

В целом товарооборот РФ со странами Центральной Азии в последние годы растет. В 2023-м он превысил $44 млрд, сообщал замглавы МИД РФ Михаил Галузин. По его словам, 33% внешней торговли Центральной Азии приходится на Россию, в основном благодаря переходу на расчеты в национальных валютах.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

В Центральной Азии работает более 28 тыс. российских совместных предприятий, подчеркивал в 2024-м заместитель директора третьего департамента стран СНГ МИД РФ Сергей Оверченко. Несмотря на западные санкции, сторонам удается увеличить объемы двустороннего товарооборота.

Стороны ставят перед собой и новые цели. Например, перед экспортерами РФ и Узбекистана стоит амбициозная задача — довести взаимный товарооборот до $30 млрд, что потребует диверсифицированного роста поставок.