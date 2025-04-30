В китайском Тайюане из-за взрыва пострадали 17 человек

Как минимум 17 человек пострадали из-за мощного взрыва, произошедшего в одном из кварталов города Тайюань, административного центра китайской провинции Шаньси. Об этом 30 апреля сообщила китайская государственная телерадиокомпания CNR.

«По данным соответствующих департаментов города Тайюань провинции Шаньси, в результате взрыва <…> пострадали 17 человек, в том числе четверо получили серьезные ранения», — указано в публикации.

Троих из пострадавших уже выписали из медицинского учреждения. Пожарные продолжают проведение спасательных работ: входят во взорвавшееся здание и выводят из него по одному человеку.

В морском порту Шахид-Раджаи 26 апреля произошел взрыв. Он нанес повреждения большинству зданий в гавани, а также автомобилям. 27 апреля губернатор Хормозгана Мохаммад Ашури объявил трехдневный всеобщий траур в связи с трагедией. По информации газеты The New York Times, причиной взрыва стало вещество для производства ракетного топлива. Согласно последним данным, число погибших в результате происшествия возросло до 70 человек.