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Песков отметил невозможность РФ не отреагировать на возрождение нацизма на Украине

Песков: РФ не могла не отреагировать на возрождение нацизма на Украине
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Россия не могла не отреагировать на произошедшее на Украине возрождение нацизма. Об эом 30 апреля сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, нацизм остался жив, и его корни глубоки.

«Эти нацисты стали опять ходить с факелами, стали вскидывать руки. И эти нацисты, главное, стали пытаться оказывать влияние на действующую власть, и мы не могли не отреагировать на это», — заявил он на федеральном просветительском марафоне «Знание. Первые».

Пресс-секретарь президента России подчеркнул, что Украина оказалась страной, где «ростки нацизма» стали прорастать быстрее по сравнению с другими европейскими странами. По словам официального представителя Кремля, государства Запада закрывают глаза на возрождение нацизма на украинской территории.

Песков подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин «сделал то, что он должен был», когда объявил о начале проведения специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса. Пресс-секретарь главы государства назвал все решения российского лидера в рамках спецоперации правильными и уточнил, что победа является долгом россиян.

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Накануне зампредседателя Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев заявил, что победа России в СВО станет первым шагом к установлению устойчивого мира в Европе и созданию нового глобального порядка. Он также выразил надежду, что переговоры по украинскому конфликту приведут к миру.

В тот же день председатель Морской коллегии, помощник президента РФ Николай Патрушев заявил, что РФ приближается к успешному завершению СВО. По его словам, в настоящее время военнослужащие в зоне боевых действий борются за искоренение нацизма в мире так же, как и их деды и прадеды сражались за Родину и против фашизма во время Великой Отечественной войны.

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