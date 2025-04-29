Медведев назвал победу России в СВО первым шагом к миру в Европе

Победа России в специальной военной операции (СВО) станет первым шагом к установлению устойчивого мира в Европе и созданию нового глобального порядка. Об этом 29 апреля заявил зампредседателя Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев.

«Завершение же специальной военной операции победой России — первый шаг к прочному миру в Европе и построению в будущем нового глобального мироустройства, который будет, конечно, основан и на взаимном уважении, и на справедливости, и на стабильном развитии», — сказал он в ходе лекции «Наш опасный мир: кто виноват и что делать?» на федеральном просветительском марафоне «Знание.Первые».

Говоря о нарушении Украиной пасхального перемирия, Медведев отметил, что эти действия разочаровали даже тех, кто сохранял надежды на Киев. Он также добавил, что следует обратить внимание на события, которые будут происходить 9 мая.

Кроме того, заместитель председателя СБ выразил надежду на то, что переговоры по Украине приведут к миру.

«Всякие переговоры всегда заканчиваются, если они правильным образом ведутся <…> после конфликта, во время конфликта, миром. Надеюсь, что и в данном случае будет так», — подчеркнул он.

В этот же день председатель Морской коллегии, помощник президента РФ Николай Патрушев заявил, что РФ приближается к успешному завершению СВО. Он добавил, что в настоящее время военнослужащие в зоне боевых действий борются за искоренение нацизма в мире так же, как и их деды и прадеды сражались за Родину и против фашизма во время Великой Отечественной войны.