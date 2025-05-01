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Сойти с площадки: Chanel продала свои торговые точки в России

Где находились площадки и какова сумма сделки
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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Chanel продала в РФ свои площадки в собственности, которые находились в Екатеринбурге, а именно — в ТЦ «Галерея luxury». Это три помещения, суммарно чуть больше 600 кв. м. Их купила российская предпринимательница Лина Курбанова почти за 170 млн рублей, узнали «Известия». Правительственная комиссия уже одобрила эту сделку. У бренда Chanel осталось 18 помещений в аренде в Московском регионе, согласно данным сайта компании.

Что и где продала Chanel в России

На очередном заседании правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями, которое состоялось еще в конце февраля, чиновники одобрили сделку с активами Chanel в России, узнали «Известия», ознакомившись с документами кабмина. Речь идет о продаже помещений, которые принадлежали российской дочке бренда Chanel в ТЦ «Галерея luxury» в Екатеринбурге.

Их размер, согласно данным Росреестра, — чуть более 600 кв. м. Из документов кабмина следует, что покупателем стала индивидуальная предпринимательница Лина Курбанова, которая зарегистрирована в Казани. Она заплатила за площадки Chanel 168 млн рублей, включая НДС. Причем 49 млн из этой суммы ушли в бюджет как сбор в 30% для уходящих из РФ компаний.

На сайте Chanel говорится, что в Московском регионе бренд арендует около 25 площадок: ранее в 18 из них продавали одежду, очки, ювелирные изделия. Помещения расположены в ведущих торговых центрах столицы — это ЦУМ, ГУМ, «Времена года», «Крокус сити молл» и другие. Оставшиеся площади до сих пор функционируют как «уголки» с мелкими товарами: например, косметикой и парфюмерией в составе профильных магазинов, таких как Articoli и другие.

Парфюм
Фото: Global Look Press/Patrick Pleul/ZB

«Известия» направили запросы в международную Chanel, ТЦ «Галерея luxury», в вышеуказанные столичные ТЦ, а также предпринимательнице из Татарстана.

В марте 2024 года собственники площадок, где модный дом арендовал свои помещения, начали сообщать о том, что компания хочет разорвать договоры аренды и окончательно свернуть этот бизнес. Но контракты были «неразрывными», на практике это значит, что бренд получил выгодные условия с отсутствием возможности прекратить аренду до определенного срока. Если бы Chanel всё-таки захотела остановить их действие, то контракты содержали бы крайне высокие штрафы за выход. В итоге никаких договоров европейцы так и не смогли прекратить.

шанель магазин
Фото: Global Look Press/Cfoto/Keystone Press Agency

Иностранные бренды по-разному относятся к рискам, которые связаны с деятельностью в России, например, некоторые итальянские марки до сих пор работают в стране, не опасаясь последствий, сказал «Известиям» член президиума Российского совета торговых центров (РСТЦ) Дмитрий Томилин. А вот международные имена, которые имеют серьезные обороты в США или Европе, иначе относятся к рискам, тем более если доля отечественных продаж в структуре их глобальной выручки не превышает нескольких процентов. Тогда компания готова отказаться от продаж в РФ, чтобы не столкнуться с проблемами на приоритетных рынках, заметил эксперт.

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Часть европейских брендов очень жестко отнеслась к возможным рискам и закрыла свои магазины в стране. Они заплатили «отступные» и полностью вышли с рынка, как, например, LVMN, — бренды модного дома закрыли бутики в Москве и Санкт-Петербурге. Другие имена, которые чуть мягче оценивают возможные проблемы, остаются в арендных отношениях в российских городах. Плюс на рынок начало оказывать влияние потепление в российско-американских отношениях: некоторые бренды восприняли это как сигнал, что возвращение возможно, — пояснил эксперт.

Когда иностранные бренды начнут возвращаться в РФ

Всё-таки большая часть бизнеса не хочет терять российского потребителя: РФ находится в топ-10 стран по населению, у нас всегда была довольная позитивная динамика продаж, добавил Дмитрий Томилин. И хотя Екатеринбург входит в топ-5 городов по продажам в России, это всё-таки не столицы — Москва и Санкт-Петербург, где недвижимость премиальная. Поэтому Chanel может быть невыгодно развивать в перспективе свои малоприбыльные магазины, резюмировал он.

Это ожидаемая сделка, ведь бренд фактически ушел из России еще несколько лет назад и уже не ведет коммерческой деятельности в стране, а собственность в таких условиях проще конвертировать в более ликвидный актив, сказал вице-президент Союза торговых центров Павел Люпин.

шанель
Фото: Global Look Press/Gerald Matzka/ZB

— Несмотря на то что периодически начали появляться новости о скором возвращении иностранных брендов в страну, условия для начала этого процесса пока на сложились. Отправной точкой станет снятие санкций, которые связаны с международными платежами и логистикой, а также политическая разрядка, — пояснил эксперт «Известиям». — И даже после этого потребуется около года на восстановление всех цепочек поставок, открытия магазинов и закупку товаров. Полагаю, что это случится не раньше конца 2026 года или начала 2027-го. Но, как мы видим, Chanel решила не ждать этого момента.

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На сегодняшний день доля вакантных площадей в России находится на комфортном уровне 5–6% и, предположительно, сохранится в течение всего года, сказали «Известиям» в Минпромторге.

Павел Люпин полагает, что в ближайшее время можно ждать нарастания этого показателя на фоне сообщений традиционных ритейлеров о снижении офлайн-продаж и начале переговоров о новых скидках. По его словам, это инерционный процесс и не стоит ждать в торговых центрах именно резких изменений.

Аренда
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Сейчас наибольшую долю в российских ТЦ занимают российские бренды, на втором месте турецкие — они более гибкие в логистике и ценообразовании, быстро адаптируются к санкционному регулированию. Пять лет назад рынок был заполнен европейскими и американскими fashion-операторами, но их бизнес-модели оказались слишком хрупкими перед внешними шоками, — заключил он.

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Начиная с 2022 года стратегия Chanel — это постепенное сокращение присутствия в РФ, компания стремится минимизировать финансовые потери, продавая активы, сказала «Известиям» директор отдела по работе с торговыми площадями CORE.XP Евгения Прилуцкая.

Продажа единственного объекта в собственности говорит о стремлении минимизировать риски и вывести капитал без резкого разрыва с рынком. Тогда как арендные договоры компания сохраняет — это стратегия и общий тренд люксовых игроков. Досрочный разрыв действующих договоров брендов связан с высокими штрафами и угрозами судебных исков. В результате люксовые игроки исполняют обязательства по существующим контрактам до момента их истечения, — сказала она.

Торговый центр
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

По оценкам компании, уровень вакансий в люксовом сегменте ТЦ составляет 10–15%. Здесь торговые центры стремятся перестроиться, заполняя свободные площадки с помощью менее статусных арендаторов, добавила Евгения Прилуцкая. Новые лидеры в этом отношении — это российские и азиатские имена, которые уже заняли около 40% площадей. Для сравнения: еще в 2019 году 70% брендов в люксе составляли европейский и американский бизнесы, напомнила эксперт.

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