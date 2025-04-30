В России планируют доработать законопроект о компьютерных играх. Как отметили в Роскомнадзоре, маркировка игр по их содержанию — недостаточная мера. Будет разработана образовательная программа для молодежи, сообщает телеканал «Известия».

При новом регулировании собираются ориентироваться не только на разработчиков, но и на самих пользователей. Глава Роскомнадзора уточнил, что в сфере нужно партнерство государства и бизнеса, саморегулирование. По данным ВЦИОМа, 22% россиян играют в видеоигры, а значит, в стране более 32 млн геймеров. В РФ ведется работа по защите информационного пространства от деструктивного влияния.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.