Реклама
Прямой эфир
Армия
Бойцы ВС РФ рассказали о захвате трофейного оружия НАТО при освобождении Горналя
Политика
Захарова уличила Зеленского в подрыве мирных усилий
Общество
В ХМАО задержали трех готовивших покушение на участника СВО украинских агентов
Армия
Операторы Южной группировки войск уничтожили пикап и квадроцикл ВСУ в ДНР
Наука и техника
Россия сможет оказаться первой на Северном полюсе Луны
Экономика
В Роскомнадзоре прокомментировали варианты регулирования компьютерных игр
Общество
Около 30 студентов-медиков в Петербурге привлечены к допросу по делу о взятках
Армия
Системы ПВО за ночь сбили 34 дрона ВСУ над регионами России
Мир
Небензя отметил важность заслуг папы римского Франциска для России и мира
Происшествия
Правоохранители задержали сбежавшего из колонии гражданина Китая в Приморье
Мир
В МИД РФ заявили об отсутствии настроя Киева на прекращение огня
Мир
Ким Чен Ын посетил коллектив строителей нового эсминца «Чвэ Хён»
Политика
Путин прокомментировал слова Лукашенко о георгиевской ленте
Мир
Мишустин назвал строительство моста между РФ и КНДР знаковым этапом для отношений
Армия
В Днепровской флотилии появились подразделения БПЛА
Мир
Трамп заявил о намерении добиться свободного прохода через Суэцкий канал
Общество
Синоптик спрогнозировал сильные дожди в Москве 1 мая

Мишустин назвал строительство моста между РФ и КНДР знаковым этапом для отношений

0
EN
Фото: REUTERS/Artem Geodakyan
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Возведение моста между Россией и Корейской Народно-Демократической Республикой (КНДР) через реку Туманная является знаковым этапом для отношений государств. Об этом 30 апреля сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Это по-настоящему знаковый этап для российско-корейских отношений. Его значение (строительства моста. — Ред.) выходит далеко за рамки просто инженерной задачи», — заявил он в ходе церемонии, посвященной началу строительства моста, которая прошла в формате видеозвонка с участием председателя кабинета министров Северной Кореи Пак Тхэ Сона.

По словам Мишустина, мост символизирует стремление двух стран к укреплению дружественных и добрососедских отношений, а также наращиванию межрегионального сотрудничества. Он добавил, что стороны создают надежную основу для более тесной кооперации Москвы и Пхеньяна, дорогу для открытого, плодотворного диалога, сближения народов, а также роста числа поездок и встреч, обмена впечатлениями и знакомства с историей и традициями.

«Безусловно, ключевой приоритет для нас — строительство мостового перехода, через который пойдет круглогодичное автомобильное движение», — заключил премьер-министр.

Игра по правилам: Россия тоже может оказать военную помощь КНДР
Владимир Путин поблагодарил северокорейских военных за помощь в освобождении Курской области

В пресс-службе правительства Приморского края 17 апреля сообщали о начале работы с 8 мая железнодорожного маршрута между регионом и КНДР. Уточнялось, что новый маршрут появился по инициативе губернатора края Олега Кожемяко и при поддержке РЖД, пограничников, таможенников и представителей туристической индустрии.

Соглашение о строительстве пограничного автомобильного моста через реку Туманная правительство РФ и КНДР подписали в рамках визита российской делегации в республику 19 июня 2024 года. Как рассказал «Известиям» глава Минтранса РФ Роман Старовойт, документ был подписан в рамках договоренностей между лидерами двух стран Владимиром Путиным и Ким Чен Ыном, достигнутых во время визита лидера КНДР в Россию в сентябре 2023 года.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025