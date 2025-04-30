Мишустин назвал строительство моста между РФ и КНДР знаковым этапом для отношений

Возведение моста между Россией и Корейской Народно-Демократической Республикой (КНДР) через реку Туманная является знаковым этапом для отношений государств. Об этом 30 апреля сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Это по-настоящему знаковый этап для российско-корейских отношений. Его значение (строительства моста. — Ред.) выходит далеко за рамки просто инженерной задачи», — заявил он в ходе церемонии, посвященной началу строительства моста, которая прошла в формате видеозвонка с участием председателя кабинета министров Северной Кореи Пак Тхэ Сона.

По словам Мишустина, мост символизирует стремление двух стран к укреплению дружественных и добрососедских отношений, а также наращиванию межрегионального сотрудничества. Он добавил, что стороны создают надежную основу для более тесной кооперации Москвы и Пхеньяна, дорогу для открытого, плодотворного диалога, сближения народов, а также роста числа поездок и встреч, обмена впечатлениями и знакомства с историей и традициями.

«Безусловно, ключевой приоритет для нас — строительство мостового перехода, через который пойдет круглогодичное автомобильное движение», — заключил премьер-министр.

В пресс-службе правительства Приморского края 17 апреля сообщали о начале работы с 8 мая железнодорожного маршрута между регионом и КНДР. Уточнялось, что новый маршрут появился по инициативе губернатора края Олега Кожемяко и при поддержке РЖД, пограничников, таможенников и представителей туристической индустрии.

Соглашение о строительстве пограничного автомобильного моста через реку Туманная правительство РФ и КНДР подписали в рамках визита российской делегации в республику 19 июня 2024 года. Как рассказал «Известиям» глава Минтранса РФ Роман Старовойт, документ был подписан в рамках договоренностей между лидерами двух стран Владимиром Путиным и Ким Чен Ыном, достигнутых во время визита лидера КНДР в Россию в сентябре 2023 года.