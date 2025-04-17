Железнодорожное сообщение между Приморьем и КНДР откроют 8 мая

Железнодорожный маршрут между Приморским краем и КНДР начнет работу с 8 мая. Об этом 17 апреля сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Маршрут позволит посетить захоронения советских солдат, погибших при освобождении Кореи от японских захватчиков», — говорится в сообщении в Telegram-канале регионального правительства.

Уточняется, что новый маршрут появился по инициативе губернатора края Олега Кожемяко, а также при поддержке РЖД, пограничников, таможенников и представителей туриндустрии.

Ранее, 27 марта, сообщалось, что Россия и КНДР в скором времени официально объявят о начале строительства автомобильного моста через реку Туманная, в настоящее время стороны проводят последние подготовительные работы. С обеих сторон формируются строительные бригады и колонны необходимой для работ техники.

Соглашение о строительстве пограничного автомобильного моста через реку Туманная правительство РФ и КНДР подписали в рамках визита российской делегации 19 июня 2024 года. Как рассказал «Известиям» глава Минтранса РФ Роман Старовойт, документ был подписан в рамках договоренностей между лидерами двух стран Владимиром Путиным и Ким Чен Ыном, достигнутых во время визита северокорейского лидера в Россию в сентябре 2023 года.