Посол анонсировал скорое строительство моста России и КНДР через реку Туманная

РФ и КНДР в скором времени официально объявят о начале строительства автомобильного моста через реку Туманная, в настоящее время стороны проводят последние подготовительные работы. Об этом 27 марта сообщил посол России в Пхеньяне Александр Мацегора.

Он отметил, что сейчас специалисты дорабатывают проектную документацию. С обеих сторон формируются строительные бригады и колонны необходимой для работ техники.

«Однако ждать осталось недолго, надеюсь, что вскоре мы станем свидетелями торжественной церемонии начала строительства этого без преувеличения самого значимого и важного с практической точки зрения объекта двустороннего сотрудничества за все последние десятилетия», — приводит слова дипломата «РИА Новости».

Также в совместных планах Москвы и Пхеньяна имеется много других перспективных двусторонних проектов разного масштаба, о них будет сообщено позже, добавил Мацегора.

Соглашение о строительстве пограничного автомобильного моста через реку Туманная правительство РФ и КНДР подписали в рамках визита российской делегации 19 июня 2024 года. Как рассказал «Известиям» глава Минтранса РФ Роман Старовойт, документ был подписан в рамках договоренностей между лидерами двух стран — Владимиром Путиным и Ким Чен Ыном, достигнутых во время визита северокорейского лидера в Россию в сентябре 2023 года.

Старовойт отметил, что длина автодорожного моста составит около 850 м. Российской стороне предстоит построить со своей стороны 300 м и 2,4 км подхода, как продолжение существующей автомобильной дороги «Уссури».