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Небензя раскритиковал выступление замгенсека ООН на заседании СБ по Украине

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Фото: Getty Images/Michael M. Santiago
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Постоянный представитель РФ при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя 30 апреля раскритиковал заместителя Генерального секретаря всемирной организации Розмари Дикарло за ее выступление во время заседания Совета Безопасности по Украине.

«Глубоко разочарованы, что секретариат ООН устами госпожи Дикарло не только активно подпевает этим фейкам, но и в своих оценках говорит дословными тезисами давно ушедшей байденской администрации», — отметил дипломат.

Небензя уточнил, что на заседании СБ ООН по украинскому кризису, созванном странами Запада, секретариат фактически становится на сторону так называемой партии войны, грубо нарушая обязанность соблюдать беспристрастность, предписанную статьей 100 Устава ООН. По его словам, такой подход подрывает доверие не только к умозаключениям секретариата по украинскому кризису, но и к заявлениям его руководства о стремлении сыграть конструктивную роль в мирном урегулировании.

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В этот же день Небензя заявил, что Россия готова к прямым переговорам с Украиной без предварительных условий, несмотря на вопросы легитимности украинского президента Владимира Зеленского. Дипломат добавил, что глава киевского режима отказывается от предложений США по урегулированию конфликта в целях сокрытия совершенных им преступлений.

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