«Известия» организовали фотовыставки из архивных кадров времен ВОВ

В преддверии празднования Дня Победы МИЦ «Известия» совместно с партнерами организовал фотовыставки из редких архивных кадров времен Великой Отечественной войны. До конца мая их можно будет увидеть в парке «Красная Пресня», саду «Эрмитаж» и аэропорту Пулково.

Кроме того, снимки сотрудников «Известий» станут частью экспозиций «Военные корреспонденты на фронтах Великой Отечественной войны» на Гоголевском бульваре и «День, когда мы победили» в парке «Воронцовский».

Корреспонденты «Известий» были одними из главных летописцев войны. В первые дни Великой Отечественной на фронт ушли 52 сотрудника издания. Всего же с 1941 по 1945 год на передовой работали более 300 известинцев. В их числе — такие выдающиеся фотографы, как Георгий Самсонов, Дмитрий Бальтерманц, Павел Трошкин, Георгий Хомзор, Михаил Грачев, Анатолий Скурихин, Анатолий Егоров и Георгий Зельма.

Знаменитый снимок Дмитрия Бальтерманца «Атака» был сделан в 1941-м под Малоярославцем, в один из самых драматичных моментов войны. Фотограф, лежа в окопе, запечатлел перепрыгивающих через него солдат. И получился гимн героическому порыву, полный устремленности и решимости. Лиц практически не видно, это уже не конкретные люди, но обобщенный образ защитников страны, летящих навстречу врагу и — Победе, тогда еще столь далекой.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Улицы Победы: выставки «Известий» — на бульварах, в аэропорту и парках