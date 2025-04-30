Завершился второй день посвященного 80-летию победы в ВОВ марафона «Знание. Первые»

Второй день просветительского марафона «Знание. Первые», который проходит во всех федеральных округах РФ, завершился 29 апреля. Форум, посвященный 80-летию победы в Великой Отечественной войне, показал, насколько важна эта тема для молодых россиян, заявил «Известиям» генеральный директор российского общества «Знание» Максим Древаль.

«Наш федеральный просветительский марафон «Знание. Первые» с каждым годом становится всё более масштабным. Мы видим, как он меняется, как меняется мировосприятие у аудитории. Молодые люди, которые приходят очно на площадки, не просто слушают лекции, но вовлекаются в дискуссию», — рассказал он.

Ожидается, что в общей сложности событие соберет более 25 тыс. молодых людей, которые смогут послушать свыше 130 выступлений лекторов российского общества «Знание».

Древаль отметил также особую атмосферу по причине значимости темы Великой Победы для россиян.

«Участники задают лекторам сложные, глубокие вопросы о подвигах предков, о сегодняшнем значении Великой Победы для России, о связи поколений. У ребят есть четкое понимание, что историческая память — это не только про то, как было, но и про то, как жить сейчас. Я считаю, что это пример осознанности, зрелости нашей молодежи», — подчеркнул он.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

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