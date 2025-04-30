Главы МИД стран БРИКС в среду, 30 апреля, выступили за предотвращение гонки вооружений в космосе и его милитаризации.

«Они также подтвердили поддержку обеспечения долгосрочной стабильности деятельности в космосе и предотвращения гонки вооружений в космосе и его милитаризации, а также угроз использования силы против объектов в космосе», — говорится в декларации, опубликованной по итогам встречи, которую цитирует ТАСС.

Участники встречи также признали необходимость обеспечения использования космических систем и достижений в космических технологиях в мирных целях.

29 апреля на совещании глав МИД стран БРИКС, прошедшем в Бразилии, министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым были подробно изложены принципиальные подходы России, связанные с урегулированием украинского конфликта. Глава внешнеполитического ведомства также заявил о необходимости прекращения практики киевского режима по ликвидации всего, что связано с Россией, включая язык, культуру, российские СМИ, каноническую православную церковь.