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В Сахалинской области обнаружили мертвого мужчину во дворе жилого дома

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Фото: t.me/sledcomsakhalin_skr65
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Следственный комитет РФ по Сахалинской области устанавливает обстоятельства обнаружения мертвого мужчины во дворе жилого дома в городе Корсакове. Об этом 20 апреля сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

«Для установления причины смерти мужчины его тело направлено на судебно-медицинское исследование. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение», — заявили в Следкоме.

Уточняется, что погибшему было 44 года и он был местным жителем.

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29 апреля Следственный комитет сообщил, что по факту смерти заместителя начальника Главного управления (ГУ) Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Красноярскому краю Игоря Рожнева проводится проверка. Тело замначальника регионального управления ФСИН было найдено в выходные. Как утверждают местные СМИ, Рожнев мог покончить с собой.

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