СК России проводит проверку по факту смерти замглавы ГУ ФСИН по Красноярскому краю

По факту смерти заместителя начальника главного управления (ГУ) Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Красноярскому краю Игоря Рожнева проводится проверка. Об этом 29 апреля сообщили «Известиям» в Следственном комитете (СК).

Тело замначальника регионального управления ФСИН было найдено в выходные. Как утверждают местные СМИ, Рожнев мог покончить с собой.

Ранее, 4 февраля, в Петрозаводске нашли тело главы управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Карелии Артура Пряхина. Чиновник покончил с собой, оставив записку, в которой попросил никого не винить в своей смерти.