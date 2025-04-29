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СК России проводит проверку по факту смерти замглавы ГУ ФСИН по Красноярскому краю

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Фото: Telegram/ФСИН | НОВОСТИ
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По факту смерти заместителя начальника главного управления (ГУ) Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Красноярскому краю Игоря Рожнева проводится проверка. Об этом 29 апреля сообщили «Известиям» в Следственном комитете (СК).

Тело замначальника регионального управления ФСИН было найдено в выходные. Как утверждают местные СМИ, Рожнев мог покончить с собой.

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Ранее, 4 февраля, в Петрозаводске нашли тело главы управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Карелии Артура Пряхина. Чиновник покончил с собой, оставив записку, в которой попросил никого не винить в своей смерти.

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