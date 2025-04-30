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Представитель Иракского Курдистана рассказал о долгах перед компаниями из РФ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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Власти Иракского Курдистана сохраняют задолженность перед иностранными энергетическими компаниями, в том числе российскими. Об этом «Известиям» сообщил исполняющий обязанности представителя региона Курдистан – Ирак в РФ Данар Мустафа.

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«Когда господин Богданов (спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замминистра иностранных дел России Михаил Богданов. — Ред.) ездил в Курдистан, тогда большую задолженность закрыли перед российскими компаниями. Не полностью всю сумму, но какую-то часть отдали», — рассказал он.

По словам Данара Мустафы, экспорт нефти из Курдистана всё еще остановлен и, несмотря на регулярные встречи и обещания решить проблему, договоренностей достичь пока не удается. Вопрос обсуждается правительством Ирака и администрацией Курдистана, добавил дипломат.

«Сейчас они не могут договориться, как работать с иностранными компаниями. Сколько власти должны платить, сколько хотят компании — не могут договориться. Раньше Курдистан самостоятельно определял сумму. Теперь это делает Багдад», — отметили в представительстве.

Посол России в Ираке Эльбрус Кутрашев ранее в интервью «Известиям» разъяснял, что работа в курдском нефтяном секторе возвращается под крыло федерального законодательства, теперь необходимо перезаключать контракты со всеми работающими иностранными компаниями, до сих пор они подписывались в рамках соглашений о разделе продукции.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Нефтяная яма: Иракский Курдистан сохраняет долги перед компаниями из РФ

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