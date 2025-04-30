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Нефтяная яма: Иракский Курдистан сохраняет долги перед компаниями из РФ

Экспорт углеводородов из региона всё еще приостановлен, рентабельность проектов пока под вопросом
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Фото: Global Look Press/Roman Naumov
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Власти Иракского Курдистана сохраняют задолженность перед иностранными энергетическими компаниями, в том числе российскими. Об этом «Известиям» рассказал представитель региона в РФ Данар Мустафа. В регионе действуют «Лукойл», «Газпром нефть» и «Роснефть». Сейчас курдский нефтяной сектор переходит под контроль федерального законодательства, что требует перезаключения контрактов и может поставить под сомнение рентабельность проектов. Решение о будущем формате работы иностранных инвесторов в Курдистане еще не принято, переговоры продолжаются. Долги же объясняются тем, что регион на протяжении многих лет не получал свою полную долю из федерального бюджета.

Курды выплатили часть долга РФ

Долги Иракского Курдистана перед российскими компаниями за поставки нефти остаются, хотя часть задолженности была погашена после визита спецпредставителя президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя министра иностранных дел России Михаила Богданова в Курдистан. Но полная сумма пока не выплачена, сообщил «Известиям» исполняющий обязанности представителя Региона Курдистан-Ирак в РФ Данар Мустафа.

— Когда господин Богданов ездил в Курдистан, большую задолженность закрыли перед российскими компаниями. Не полностью всю сумму, но какую-то часть отдали, — отметил он.

Визит Михаила Богданова в Курдистан состоялся 6 февраля. Согласно заявлению МИДа, во время бесед с высокопоставленными курдскими официальными лицами обсуждались совместные проекты в топливно-энергетической сфере, а также подчеркивалась необходимость развития диалога по сохраняющимся спорным вопросам между федеральным центром в Багдаде и Курдским автономным районом. В Иракском Курдистане российские компании широко представлены — среди них «Лукойл» и «Газпром нефть», ведущие российские операторы. Работает и «Роснефть».

В конце марта 2023-го Турция приостановила импорт нефти из Иракского Курдистана. Решение было принято после того, как Международный арбитражный суд предписал Анкаре выплатить Багдаду $1,5 млрд компенсации за закупки без его разрешения с 2014 по 2018 год. Пауза в поставках негативно сказалась на работе российских компаний в регионе. Они осуществляли там крупные проекты по добыче нефти и газа. Ранее экспорт из Иракского Курдистана в турецкий порт Джейхан проходил через трубопровод, который находится под управлением совместного российско-иракского предприятия. Сейчас поступления от этого маршрута прекратились, и компании вынуждены реализовывать нефть на месте, в основном местным потребителям, причем с серьезной скидкой.

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На этом фоне ассоциация производителей нефти в Курдистане (альянс западных компаний, работающих в регионе) выразила обеспокоенность отсутствием четких механизмов выплаты средств компаниям. В организации подчеркивают необходимость гарантий оплаты как за прошлые, так и за будущие поставки нефти. Согласно заявлению ассоциации от марта этого года, курдские власти сохраняли задолженность компаниям в размере более $1 млрд, причитающихся за добычу нефти в период с сентября 2022 года по март 2023-го.

— Согласно закону о бюджете, все расходы на добычу и транспортировку нефти в Курдистане считаются обязанностью федерального правительства. Центр должен выплатить эти долги компаниям, поскольку они представляют собой расходы на стоимость производства и транспортировки нефти, — пояснил «Известиям» иракский эксперт в нефтегазовом секторе Гованд Шервани.

По его словам, задержки в выплатах объясняются тем, что регион на протяжении многих лет не получал свою полную долю из федерального бюджета. Это, как он подчеркнул, стало результатом политических разногласий и инструментом давления со стороны центра на Эрбиль. В результате правительство Курдистана оказалось в сложном финансовом положении и не смогло выполнить часть своих обязательств перед компаниями, особенно перед 11 основными нефтяными структурами.

Споры между Багдадом и Эрбилем

По словам Данара Мустафы, поставки нефти всё еще остановлены, и, несмотря на регулярные встречи и обещания решить проблему, договоренностей достичь пока не удается. Вопрос теперь находится в плоскости отношений между правительством Ирака и администрацией Курдистана. В частности, стороны не могут прийти к согласию о правилах взаимодействия с зарубежным бизнесом, включая размер выплат.

— Сейчас они не могут договориться, как работать с иностранными компаниями. Сколько власти должны платить, сколько хотят компании — не могут договориться. Раньше Курдистан самостоятельно определял сумму. Теперь это делает Багдад, — пояснил Данар Мустафа.

Посол России в Ираке Эльбрус Кутрашев ранее в интервью «Известиям» разъяснял, что работа в курдском нефтяном секторе возвращается под крыло федерального законодательства, теперь необходимо перезаключать контракты со всеми работающими иностранными компаниями, до сих пор они подписывались в рамках соглашений о разделе продукции.

— Получилось так, что компании, которые инвестировали в курдский нефтяной сектор огромные средства примерно под $17 за каждый баррель, будут получать $7–8, если вернуть это под федеральное законодательство. Резко снижается прибыль, и встает вопрос о рентабельности, — отмечал ранее глава российской дипмиссии.

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Министр энергетики России Сергей Цивилев по итогам заседания межправкомиссии заявил, что все разногласия между федеральным правительством Ирака и Курдистаном урегулированы и российские компании вскоре возобновят работу.

— Решение, насколько я знаю, пока не принято. Компании, федеральные власти и Курдистан пока продолжают совещаться. У курдов большие долги перед компаниями, в том числе российскими. Так что ситуация сложная. Курды с Багдадом договорились. Но только никто не договорился с нефтедобытчиками. А там много тонкостей в юридической плоскости, поскольку необходимо переподписывать контракты, — заявил «Известиям» источник, знакомый с ситуацией.

Гованд Шервани отмечает, что политические разногласия между Багдадом и Эрбилем были вызваны задержкой или невыплатой в полном объеме финансовой доли региону в рамках согласованного федерального бюджета. Как сообщил «Известиям» эксперт, эта доля прежде оценивалась в 17%, а затем в последние три года была скорректирована до 12,6%, но даже эта часть не была перечислена в полном объеме, фактически курдам за нефть идет менее 8% от общего бюджета.

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