Сектор ТрИЗ: нефтяники просят новых налоговых льгот

Нефтяники попросили власти предоставить налоговые льготы для проектов с трудноизвлекаемой нефтью (ТрИЗ), доля которой сейчас составляет 52% от общероссийских запасов . Представители бизнеса предлагают законодательно закрепить понятие ТрИЗ и критерии месторождений, которые к ним относятся . А также ввести отдельный вид налогообложения для них на примере налога на добавочный доход или понижающие коэффициенты для налога на добычу этих полезных ископаемых . Без значительных инвестиций и сохранении трендов добыча к 2050 году может снизиться с 516 млн до 360 млн т , полагают эксперты.

Налоговые льготы для нефтегазовых компаний

Ассоциация «АссоНефть» направила свои предложения по мерам поддержки независимых нефтегазовых компаний (ННК), которые включают в себя 16 пунктов, в рабочую межведомственную группу при Минэнерго (документ имеется в распоряжении «Известий»). В частности, бизнесмены предлагают законодательно закрепить понятие «ТрИЗ» и критерии месторождений, которые к ним относятся.

— Известно, что в ближайшие годы доля ТрИЗ по отношению ко всей нефтедобыче значительно увеличится. Налоговые льготы при разработке месторождений с ТрИЗ для широкого круга налогоплательщиков отсутствуют. Послабления вводятся в индивидуальном порядке, что не дает возможности масштабно открывать и развивать новые месторождения, а также проводить научные изыскания по новым способам добычи нефти . Налоговый кодекс РФ и закон «О недрах» не содержат определения и критериев признания запасов трудноизвлекаемыми, — отмечают нефтяники в приложении к письму на имя первого заместителя министра энергетики Павла Сорокина.

Фото: РИА Новости/Нина Зотина

Они предлагают ввести отдельный вид налогообложения для ТрИЗ на примере налога на добавочный доход или понижающие коэффициенты для налога на добычу этих полезных ископаемых (НДПИ) и НДД . Кроме того, в ассоциации считают необходимым внести изменение в ст. 425 Налогового кодекса, установив пониженные ставки страховых взносов для компаний, ведущих разработку и добычу углеводородов на месторождениях с трудноизвлекаемыми запасами .

— Если учесть, что во вновь открываемых запасах доля ТрИЗ возрастает, то становится очевидным, что добыча «трудной» нефти — это наше ближайшее будущее . В то же время законодательство, налоговая система к этим новым обстоятельствам адаптируются медленно. Определенные шаги в этом направлении сделаны с принятием постановления правительства № 1499 от 19.09.2020, определившего некоторые виды ТрИЗ для отработки технологий геологического изучения, разведки и добычи , — сказала «Известиям» гендиректор ассоциации независимых нефтегазодобывающих организаций «АссоНефть» Елена Корзун.

Но, по ее словам, этого недостаточно.

— Необходимо скорректировать законодательство, чтобы оно гибко реагировало на упомянутые изменения в минерально-сырьевой базе, позволяло нефтяной промышленности России сохранять рентабельность , на длительную перспективу надежно снабжать экономику углеводородным сырьем, поддерживать конкурентоспособность и сохранять долю на мировом рынке, — добавила она.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

По информации гендиректора ФБУ «Государственная комиссия по запасам полезных ископаемых» Игоря Шпурова, трудноизвлекаемые запасы составляют 52% (16,1 млрд т нефти) от общероссийских, при этом в структуре добычи доля ТрИЗ — 32%.

Категории трудноизвлекаемой нефти и разработка месторождений

В пресс-службе Минприроды «Известиям» напомнили, что понятие трудноизвлекаемых запасов полезных ископаемых закрепили в законе «О недрах» в 2019 году .

— Сегодня к ТрИЗ относятся как абалакские, баженовские, хадумские, доманиковые, кумско-керестинские, ачимовские залежи нефти, сверхвязкая нефть, так и палеозойские отложения нефти, газоконденсата Западной Сибири , — отметили в природоохранном ведомстве.

Тем не менее в 2023-м Минприроды предлагало включить в перечень трудноизвлекаемых запасов залежи нефти кумско-керестинской свиты на Северном Кавказе .

В ведомстве «Известиям» заявили, что Минприроды «совместно с компаниями, занимающимися добычей углеводородов, разрабатывает более развернутую классификацию ТрИЗ, которая может стать основой для выработки мер стимулирования в отношении разработки технологий добычи трудноизвлекаемых запасов» .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

« Рассматриваются все предложения, включая инициативы «АссоНефти », — отметили в министерстве.

В Минэнерго «Известиям» заявили, что понятие «трудноизвлекаемые запасы нефти» (ТрИЗ) законодательно не закреплено, поскольку категории ТрИЗ непостоянны — они меняются вместе с развитием технологий . В ведомстве отметили, что с экономической точки зрения ТрИЗ — это запасы, имеющие более высокие операционные и/или капитальные затраты и, соответственно, требующие более мягкого налогового режима .

— В практической работе Минэнерго опирается на критерии, содержащиеся в Налоговом кодексе, который предусматривает применение к ставке НДПИ понижающих коэффициентов, характеризующих степень сложности добычи нефти . Также Минэнерго руководствуется постановлением правительства № 1499 «Об установлении видов трудноизвлекаемых полезных ископаемых, в отношении которых право пользования участком недр может предоставляться для разработки технологий геологического изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых», — пояснили в пресс-службе ведомства.

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Там отметили, что « углеводородное сырье в обозримом будущем останется основой мирового энергобаланса, поэтому при естественном изменении ресурсной базы необходимы условия для экономически эффективной и обоснованной разработки ТрИЗ , доля которых в структуре российской добычи постепенно увеличивается».

— При этом существуют три основных направления поддержки разработки ТрИЗ: экономическое стимулировние геологоразведки (технологии поиска), внедрение новых более эффективных технологий разработки «трудных» месторождений и налоговые преференции для освоения таких запасов . Успех будет зависеть от комплексной работы по всем этим направлениям, но особое внимание необходимо уделить донастройке фискальной системы, которая позволит удержать привлекательность инвестиций в разработку российских недр и сохранить объемы добычи нефти в соответствии с Энергостратегией-2050, — заявили в пресс-службе Минэнерго.

В Минфине «Известиям» не предоставили комментарий по данному вопросу. В «Роснефти», «Газпром нефти», «Лукойле», «Сургутнефтегазе», «Русснефти» не ответили на запрос «Известий».

Себестоимость добычи ТрИЗ

Позиция независимых нефтегазодобывающих компаний вполне понятна , считает управляющий партнер WMT Consult Екатерина Косарева.

— Перечень трудноизвлекаемых запасов расширяется постоянно. И зачастую их разработкой занимаются крупные компании. Но и у «малышей» достаточно «трудной» нефти. Поэтому они и призывают, чтобы правила были одинаковы для всех. Да и в целом для отрасли это очень актуальная проблема , — сказала она «Известиям».

По словам доцента Финансового университета при правительстве РФ Валерия Андрианова, ресурсная база в стране продолжает ухудшаться — открываются в основном малые месторождения в отдаленных регионах, стоит задача освоения новых газовых горизонтов и «нетрадиционных» видов нефти (к примеру, баженовской свиты), добыча уходит все далее в арктические регионы.

— Поэтому необходимо и далее совершенствовать механизмы поддержки нефтяных компаний, работающих с ТрИЗ. То есть речь идет не о создании какой-то принципиально новой системы поддержки, а скорее о донастройке уже существующей . При этом фискальные меры должны сочетаться с использованием других механизмов. Например, требуется дальнейшее развитие технологических полигонов для совершенствования методов повышения нефтеотдачи , — сказал эксперт, отметив, что стратегия поддержки ТрИЗ должна быть долгосрочной .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

— Если не заняться освоением новых видов запасов, то через несколько лет — когда, возможно, механизм ОПЕК+ прекратит свое действие — мы можем столкнуться с дефицитом запасов . Они есть на бумаге (обеспеченность ресурсами нефти у нас — на несколько десятилетий), но извлечение их может оказаться нерентабельным, да и нужных технологий не будет, — добавил он.

Что же касается отдельного закона для ТрИЗ, то, по его мнению, необходимо обобщение уже существующей нормативно-правовой базы. Меры неналоговой поддержки разработки ТрИЗ есть смысл включать в систему госпрограмм — это более действенный метод, чем принятие рамочного закона , полагает эксперт.





Гендиректор Независимого аналитического агентства нефтегазового сектора («НААНС-Медиа») Тамара Сафонова напомнила, что, согласно инерционному сценарию Энергостратегии России, добыча нефти без значительных инвестиций и при сохранении текущих трендов и тенденций к 2050 году может снизиться с 516 млн до 360 млн т .

— С каждым годом растет выработанность эксплуатируемых месторождений, и одновременно происходит рост доли трудноизвлекаемых запасов. Для обеспечения конкурентоспособности российской нефтегазодобывающий отрасли в перспективе необходимы инвестиции в развитие новых месторождений, ввод в эксплуатацию которых невозможен без мер государственной поддержки , — отметила она.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

По ее словам, себестоимость добычи ТрИЗ имеет значительный диапазон отклонения, зависит от продуктивности коллектора и условий залегания и увеличивается на фоне высокой процентной ставки , роста инфляции, капитальных и операционных затрат, стоимости технологий извлечения.

В России средняя себестоимость добычи составляет $20 за баррель, а себестоимость добычи ТрИЗ — от $40 за баррель , сообщил управляющий партнер Kasatkin Consulting Дмитрий Касаткин. При этом налоги в среднем составляют $35 за баррель.

Он считает инициативу нефтяников актуальной, поскольку каждый год доля ТрИЗ в России увеличивается. Это видно по росту как средних показателей себестоимости, так и операций, связанных с добычей — по увеличению доли горизонтального бурения.

— Говоря об аналогах, можно обратиться к опыту США, где государство активно в целом поддерживает проекты в области добычи с помощью налоговых вычетов, эквивалентных расходам на бурение и амортизацию . А также Великобритании, где вычеты касаются проектов по добыче сверхвязкой нефти, — добавил эксперт.

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

В начале апреля замминистра финансов Алексей Сазанов отмечал, что ведомство исключает возможность снижения налогового бремени для нефтяной отрасли страны, ссылаясь на законодательно утвержденный трехлетний бюджет страны.

«Это вовсе не говорит о том, что нужно сидеть и ждать три года. Работа над классификацией ТрИЗ, расчет экономических моделей для принятия решения по фискальным вопросам требуют огромного количества времени. Поэтому для отрасли нужно использовать это время с максимальной для себя пользой», — заключает Екатерина Косарева.