Сектор ТрИЗ: нефтяники просят новых налоговых льгот
Нефтяники попросили власти предоставить налоговые льготы для проектов с трудноизвлекаемой нефтью (ТрИЗ), доля которой сейчас составляет 52% от общероссийских запасов. Представители бизнеса предлагают законодательно закрепить понятие ТрИЗ и критерии месторождений, которые к ним относятся. А также ввести отдельный вид налогообложения для них на примере налога на добавочный доход или понижающие коэффициенты для налога на добычу этих полезных ископаемых. Без значительных инвестиций и сохранении трендов добыча к 2050 году может снизиться с 516 млн до 360 млн т, полагают эксперты.
Налоговые льготы для нефтегазовых компаний
Ассоциация «АссоНефть» направила свои предложения по мерам поддержки независимых нефтегазовых компаний (ННК), которые включают в себя 16 пунктов, в рабочую межведомственную группу при Минэнерго (документ имеется в распоряжении «Известий»). В частности, бизнесмены предлагают законодательно закрепить понятие «ТрИЗ» и критерии месторождений, которые к ним относятся.
— Известно, что в ближайшие годы доля ТрИЗ по отношению ко всей нефтедобыче значительно увеличится. Налоговые льготы при разработке месторождений с ТрИЗ для широкого круга налогоплательщиков отсутствуют. Послабления вводятся в индивидуальном порядке, что не дает возможности масштабно открывать и развивать новые месторождения, а также проводить научные изыскания по новым способам добычи нефти. Налоговый кодекс РФ и закон «О недрах» не содержат определения и критериев признания запасов трудноизвлекаемыми, — отмечают нефтяники в приложении к письму на имя первого заместителя министра энергетики Павла Сорокина.
Они предлагают ввести отдельный вид налогообложения для ТрИЗ на примере налога на добавочный доход или понижающие коэффициенты для налога на добычу этих полезных ископаемых (НДПИ) и НДД. Кроме того, в ассоциации считают необходимым внести изменение в ст. 425 Налогового кодекса, установив пониженные ставки страховых взносов для компаний, ведущих разработку и добычу углеводородов на месторождениях с трудноизвлекаемыми запасами.
— Если учесть, что во вновь открываемых запасах доля ТрИЗ возрастает, то становится очевидным, что добыча «трудной» нефти — это наше ближайшее будущее. В то же время законодательство, налоговая система к этим новым обстоятельствам адаптируются медленно. Определенные шаги в этом направлении сделаны с принятием постановления правительства № 1499 от 19.09.2020, определившего некоторые виды ТрИЗ для отработки технологий геологического изучения, разведки и добычи, — сказала «Известиям» гендиректор ассоциации независимых нефтегазодобывающих организаций «АссоНефть» Елена Корзун.
Но, по ее словам, этого недостаточно.
— Необходимо скорректировать законодательство, чтобы оно гибко реагировало на упомянутые изменения в минерально-сырьевой базе, позволяло нефтяной промышленности России сохранять рентабельность, на длительную перспективу надежно снабжать экономику углеводородным сырьем, поддерживать конкурентоспособность и сохранять долю на мировом рынке, — добавила она.
По информации гендиректора ФБУ «Государственная комиссия по запасам полезных ископаемых» Игоря Шпурова, трудноизвлекаемые запасы составляют 52% (16,1 млрд т нефти) от общероссийских, при этом в структуре добычи доля ТрИЗ — 32%.
Категории трудноизвлекаемой нефти и разработка месторождений
В пресс-службе Минприроды «Известиям» напомнили, что понятие трудноизвлекаемых запасов полезных ископаемых закрепили в законе «О недрах» в 2019 году.
— Сегодня к ТрИЗ относятся как абалакские, баженовские, хадумские, доманиковые, кумско-керестинские, ачимовские залежи нефти, сверхвязкая нефть, так и палеозойские отложения нефти, газоконденсата Западной Сибири, — отметили в природоохранном ведомстве.
Тем не менее в 2023-м Минприроды предлагало включить в перечень трудноизвлекаемых запасов залежи нефти кумско-керестинской свиты на Северном Кавказе.
В ведомстве «Известиям» заявили, что Минприроды «совместно с компаниями, занимающимися добычей углеводородов, разрабатывает более развернутую классификацию ТрИЗ, которая может стать основой для выработки мер стимулирования в отношении разработки технологий добычи трудноизвлекаемых запасов».
«Рассматриваются все предложения, включая инициативы «АссоНефти», — отметили в министерстве.
В Минэнерго «Известиям» заявили, что понятие «трудноизвлекаемые запасы нефти» (ТрИЗ) законодательно не закреплено, поскольку категории ТрИЗ непостоянны — они меняются вместе с развитием технологий. В ведомстве отметили, что с экономической точки зрения ТрИЗ — это запасы, имеющие более высокие операционные и/или капитальные затраты и, соответственно, требующие более мягкого налогового режима.
— В практической работе Минэнерго опирается на критерии, содержащиеся в Налоговом кодексе, который предусматривает применение к ставке НДПИ понижающих коэффициентов, характеризующих степень сложности добычи нефти. Также Минэнерго руководствуется постановлением правительства № 1499 «Об установлении видов трудноизвлекаемых полезных ископаемых, в отношении которых право пользования участком недр может предоставляться для разработки технологий геологического изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых», — пояснили в пресс-службе ведомства.
Там отметили, что «углеводородное сырье в обозримом будущем останется основой мирового энергобаланса, поэтому при естественном изменении ресурсной базы необходимы условия для экономически эффективной и обоснованной разработки ТрИЗ, доля которых в структуре российской добычи постепенно увеличивается».
— При этом существуют три основных направления поддержки разработки ТрИЗ: экономическое стимулировние геологоразведки (технологии поиска), внедрение новых более эффективных технологий разработки «трудных» месторождений и налоговые преференции для освоения таких запасов. Успех будет зависеть от комплексной работы по всем этим направлениям, но особое внимание необходимо уделить донастройке фискальной системы, которая позволит удержать привлекательность инвестиций в разработку российских недр и сохранить объемы добычи нефти в соответствии с Энергостратегией-2050, — заявили в пресс-службе Минэнерго.
В Минфине «Известиям» не предоставили комментарий по данному вопросу. В «Роснефти», «Газпром нефти», «Лукойле», «Сургутнефтегазе», «Русснефти» не ответили на запрос «Известий».
Себестоимость добычи ТрИЗ
Позиция независимых нефтегазодобывающих компаний вполне понятна, считает управляющий партнер WMT Consult Екатерина Косарева.
— Перечень трудноизвлекаемых запасов расширяется постоянно. И зачастую их разработкой занимаются крупные компании. Но и у «малышей» достаточно «трудной» нефти. Поэтому они и призывают, чтобы правила были одинаковы для всех. Да и в целом для отрасли это очень актуальная проблема, — сказала она «Известиям».
По словам доцента Финансового университета при правительстве РФ Валерия Андрианова, ресурсная база в стране продолжает ухудшаться — открываются в основном малые месторождения в отдаленных регионах, стоит задача освоения новых газовых горизонтов и «нетрадиционных» видов нефти (к примеру, баженовской свиты), добыча уходит все далее в арктические регионы.
— Поэтому необходимо и далее совершенствовать механизмы поддержки нефтяных компаний, работающих с ТрИЗ. То есть речь идет не о создании какой-то принципиально новой системы поддержки, а скорее о донастройке уже существующей. При этом фискальные меры должны сочетаться с использованием других механизмов. Например, требуется дальнейшее развитие технологических полигонов для совершенствования методов повышения нефтеотдачи, — сказал эксперт, отметив, что стратегия поддержки ТрИЗ должна быть долгосрочной.
— Если не заняться освоением новых видов запасов, то через несколько лет — когда, возможно, механизм ОПЕК+ прекратит свое действие — мы можем столкнуться с дефицитом запасов. Они есть на бумаге (обеспеченность ресурсами нефти у нас — на несколько десятилетий), но извлечение их может оказаться нерентабельным, да и нужных технологий не будет, — добавил он.
Что же касается отдельного закона для ТрИЗ, то, по его мнению, необходимо обобщение уже существующей нормативно-правовой базы. Меры неналоговой поддержки разработки ТрИЗ есть смысл включать в систему госпрограмм — это более действенный метод, чем принятие рамочного закона, полагает эксперт.
Гендиректор Независимого аналитического агентства нефтегазового сектора («НААНС-Медиа») Тамара Сафонова напомнила, что, согласно инерционному сценарию Энергостратегии России, добыча нефти без значительных инвестиций и при сохранении текущих трендов и тенденций к 2050 году может снизиться с 516 млн до 360 млн т.
— С каждым годом растет выработанность эксплуатируемых месторождений, и одновременно происходит рост доли трудноизвлекаемых запасов. Для обеспечения конкурентоспособности российской нефтегазодобывающий отрасли в перспективе необходимы инвестиции в развитие новых месторождений, ввод в эксплуатацию которых невозможен без мер государственной поддержки, — отметила она.
По ее словам, себестоимость добычи ТрИЗ имеет значительный диапазон отклонения, зависит от продуктивности коллектора и условий залегания и увеличивается на фоне высокой процентной ставки, роста инфляции, капитальных и операционных затрат, стоимости технологий извлечения.
В России средняя себестоимость добычи составляет $20 за баррель, а себестоимость добычи ТрИЗ — от $40 за баррель, сообщил управляющий партнер Kasatkin Consulting Дмитрий Касаткин. При этом налоги в среднем составляют $35 за баррель.
Он считает инициативу нефтяников актуальной, поскольку каждый год доля ТрИЗ в России увеличивается. Это видно по росту как средних показателей себестоимости, так и операций, связанных с добычей — по увеличению доли горизонтального бурения.
— Говоря об аналогах, можно обратиться к опыту США, где государство активно в целом поддерживает проекты в области добычи с помощью налоговых вычетов, эквивалентных расходам на бурение и амортизацию. А также Великобритании, где вычеты касаются проектов по добыче сверхвязкой нефти, — добавил эксперт.
В начале апреля замминистра финансов Алексей Сазанов отмечал, что ведомство исключает возможность снижения налогового бремени для нефтяной отрасли страны, ссылаясь на законодательно утвержденный трехлетний бюджет страны.
«Это вовсе не говорит о том, что нужно сидеть и ждать три года. Работа над классификацией ТрИЗ, расчет экономических моделей для принятия решения по фискальным вопросам требуют огромного количества времени. Поэтому для отрасли нужно использовать это время с максимальной для себя пользой», — заключает Екатерина Косарева.