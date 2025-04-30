Экономист Сакс не увидел вреда для КНР и РФ от пошлин Трампа
Америка изолирует свою экономику от продукции других поставщиков. Но протекционизм США — это серьезная ошибка, неправильное политическое решение, которое навредит в первую очередь Америке, заявил «Известиям» экономист Джеффри Сакс в кулуарах Открытого диалога «Будущее мира: новая платформа глобального роста», который проходит в России с 28 по 30 апреля.
«Президент Дональд Трамп считает, что тарифы помогут экономике США. Я с этим не согласен — это серьезная ошибка. При этом я не считаю, что она сильно повредит России, Китаю и другим странам. И предполагаю, что остальной мир может продолжать развиваться и процветать, несмотря на такую ошибку Штатов», — подчеркнул он.
По словам эксперта, если остальные страны продолжат взаимную торговлю в соответствии с международным правом и по правилам Всемирной торговой организации (ВТО), то удар по мировой экономике не будет сильным.
В то же время в ближайшие годы Россия станет одной из самых развитых стран мира, убежден американский экономист.
«Технологии будущего — робототехника, искусственный интеллект и автономные транспортные средства — охватят обширную территорию России. Автономные транспортные средства, роботизированная добыча полезных ископаемых, беспилотники, которые автоматически вносят удобрения на поля, и человекоподобные роботы — всё это будет этому способствовать», — полагает американец.
Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:
Оставить протекцию: тарифы Трампа не навредят Китаю, России и другим странам