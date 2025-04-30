Латвия запретила Кристине Орбакайте и Горану Бреговичу въезд в страну

Служба государственной безопасности (СГБ) Латвии запретила российской певице Кристине Орбакайте въезд в страну. Об этом 29 апреля сообщает латвийское радио (LSM).

Запрет также коснулся артиста, уроженца Боснии и Герцеговины, Горана Бреговича.

«По оценке СГБ, выступления этих лиц в Латвии не соответствуют интересам национальной безопасности Латвии, так как могут способствовать повышению межэтнической напряженности в латвийском обществе», — уточняется в материале.

Одной из причин запрета стали выступления артистов на территории республики Крым после 2014 года. При этом у Орбакайте и Бреговича в этом году были запланированы концерты в Латвии.

25 апреля LSM сообщило, что Латвия намерена разместить оборонительные сооружения на границе с Россией. Уточняется, что территориям, которые будут отчуждены государством для нужд обороны, будет присвоен статус объектов национальных интересов. Размещение защитных сооружений запланировано как вдоль самой границы, так и в глубине до 30 км от нее.