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Латвия намерена разместить оборонительные сооружения на границе с Россией

LSM: Латвия намерена разместить оборонительные сооружения на границе с Россией
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Фото: TASS/DPA/Alexander Welscher
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Власти Латвии подготовили законопроект, согласно которому станет возможным размещение оборонительных сооружений на частных участках земли около границы с Россией. Об этом 25 апреля со ссылкой на министерство обороны республики сообщил портал LSM.

«Мы внедрили и утвердили эту нормативную базу, но это не мешает нам параллельно проводить ту работу, которую мы уже проводим, — закупку, временное размещение заграждений на этих ресурсных складах, закупку мин и датчиков», — приводятся в публикации слова министра обороны Латвии Андриса Спрудса.

Уточняется, что территориям, которые будут отчуждены государством для нужд обороны, будет присвоен статус объектов национальных интересов. Размещение защитных сооружений запланировано как вдоль самой границы, так и в глубине до 30 км от нее.

Как сообщило издание, на этих участках будут установлены противотанковые заграждения: «зубы дракона», бетонные блоки и противотанковые ежи. Все работы по укреплению границы должны завершить в 2028 году.

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Президент Латвии 24 апреля утвердил закон о выходе из Оттавской конвенции о запрете использования, производства и хранения противопехотных мин. Указывается, что, по оценке Латвии, противопехотные мины в сочетании с другими системами вооружения усиливают обороноспособность, которую невозможно заменить альтернативными вариантами.

Ранее, 16 апреля, экономист, политолог, главный редактор ИА Baltnews Андрей Стариков сообщил «Известиям», что выход Латвии из конвенции о запрете противопехотных мин является решением, которое говорит о подготовке страны к войне. По словам политолога, эти страны взяли курс на войну с Россией. Однако выход из Оттавской конвенции — новый шаг в рамках этого политического курса.

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